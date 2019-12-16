Мужчина натравил собак на прохожего за замечание одеть им намордники

Власник собак нацькував собак на Чоловіка. Фото: topmira.com

В Киеве на прохожего напал мужчина с бойцовскими собаками, которые гуляли без намордников. Владельца животных разыскивает полиция.

Пострадавшего доставили в больницу с многочисленными ушибами и рваными ранами, где тот находится уже пятый день, сообщают "Подробности".

По словам Николая Бевза, утром заехал выпить кофе на остановке недалеко от дома. Там и встретил мужчину с двумя бойцовскими псами.

"Машиной стал выпить кофе - у заднего бампера хотел пройти, а там стоит этот с двумя собаками. Я пройти не могу, говорю - "побери, чтобы я прошел. - Что ты здесь стал машиной, я с собаками гуляю". Я ему говорю - "надень намордники, а потом гуляй, здесь люди", - рассказывает пострадавший.

Между мужчинами завязался спор, как вдруг владелец собак набросился на него с пинками.

"Он меня сразу ударил, немного попал, а эти собаки меня повалили. Когда я упал, он меня и ногами и руками", - говорит мужчина.

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Врачи говорят, что впереди его ждут недели лечения.

"Поступил к нам с ранами средней степени тяжести с укушенными ранами нижних конечностей и убойной раной лица, сейчас ему оказана помощь. Это - условно инфицированные раны, так что - как они будут заживать - от этого, его пребывание в стационаре может быть продлен", - сообщил Сергей Остапенко, заведующий травматологическим отделением Киевской городской клинической больницы скорой помощи.

На остановке, где произошел инцидент, прохожие говорят - хозяина собак видели не раз.

"Он тут выгуливает собак очень часто. Очень агрессивный, говорит дворнику, который сделал замечание - убирайте за своими собаками - так он его матюками обложил. Я не знаю их породы, но боксерские такие, без намордников всегда выгуливает их", - рассказывает Ирина Елесеева, жительница Киева.

В полиции уже открыли уголовное производство и устанавливают личность нападавшего.

"Когда работники полиции приехали на место происшествия, был только заявитель и прохожие, которые видели эту ситуацию. Свидетели были опрошены. Открыто уголовное производство по ч.1. Статьи 125 - это умышленное легкое телесное повреждение", - сообщила Наталья Федоровская, начальница отдела коммуникации Деснянского УП ГУНП в Киеве.

Мужчине грозит штраф или общественные работы до года, и когда полиция получит больше информации, статья и наказания могут стать строже.

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