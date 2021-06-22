Мужчина нашел в канализации тела родственников

В Луганской области мужчина обнаружил в канализации тела своих родственников. Фото: npu.gov.ua

В одном из сел Старобельской общины в Луганской области мужчина обнаружил в канализации тела родственников.

Погибшими являются 49-летний мужчина и 42-летняя женщина. Подозревают, что они погибли во время проведения хозяйственных работ во дворе. Об этом сообщает местное издание "Старобельские новости".

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Смерть наступила в результате падения в канализационную яму. Тела погибших направили на судебно-медицинскую экспертизу. Проводится проверка.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

В Тернопольской области на территории одного из аграрных предприятий в канализационном коллекторе обнаружили тела двух мужчин. Погибшие - 37-летний работник и 62-летний пенсионер, который консультировал и помогал на предприятии.