Мужчина надавал пинков женщине, потому что ее собака понюхала ребенка

В Одессе мужчина набросился на женщину с кулаками из-за ее собаки, которая понюхала ребенка.
Инцидент произошел на ул. Новосельского. Видео появилось в Telegram-канале "Х * Одесса".
"Девушка немного пьяна, ее собака понюхала ребенка в коляске, и понеслось", - написали очевидцы.
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На видео видно, как женщина пытается объяснить группе людей, что ее собака просто понюхала ребенка из любопытства и бросаться на малыша не собиралась. Зато женщина получила тумаков от мужчины. Он ударил ее в лицо и даже толкнул на землю.
На видео также видно, что собака получила от владелицы команду "лежать" и в течение всего конфликта ее не нарушила.
В сети пользователи такое "геройство" мужчины в основном не оценили. Они пишут, что все можно было решить и без рук.
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