Мужчина надавал пинков женщине, потому что ее собака понюхала ребенка

Мужчина набросился на женщину с кулаками из-за ее собаки, которая понюхала ребенка. Фото: web.telegram.org/xydessa

В Одессе мужчина набросился на женщину с кулаками из-за ее собаки, которая понюхала ребенка.

Инцидент произошел на ул. Новосельского. Видео появилось в Telegram-канале "Х * Одесса".

"Девушка немного пьяна, ее собака понюхала ребенка в коляске, и понеслось", - написали очевидцы.

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На видео видно, как женщина пытается объяснить группе людей, что ее собака просто понюхала ребенка из любопытства и бросаться на малыша не собиралась. Зато женщина получила тумаков от мужчины. Он ударил ее в лицо и даже толкнул на землю.

На видео также видно, что собака получила от владелицы команду "лежать" и в течение всего конфликта ее не нарушила.

В сети пользователи такое "геройство" мужчины в основном не оценили. Они пишут, что все можно было решить и без рук.

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