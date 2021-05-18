В Тернополе мать избила скейтом 10-летнего сына.
Инцидент произошел на проспекте Злуки. Ребенок получил травмы, сообщил генеральный директор Центра ЭМП на Тернопольщине Михаил Джус.
"С закрытой черепно-мозговой травмой, подозрением на сотрясение головного мозга, ссадинами по левой ушной раковиной - после оказанной медицинской помощи ребенок госпитализирован в областную детскую больницу", - говорится в сообщении.
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Подробности инцидента выясняются.
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