Ребенок получил травмы. Фото: pixabay.com

В Тернополе мать избила скейтом 10-летнего сына.

Инцидент произошел на проспекте Злуки. Ребенок получил травмы, сообщил генеральный директор Центра ЭМП на Тернопольщине Михаил Джус.

"С закрытой черепно-мозговой травмой, подозрением на сотрясение головного мозга, ссадинами по левой ушной раковиной - после оказанной медицинской помощи ребенок госпитализирован в областную детскую больницу", - говорится в сообщении.

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Подробности инцидента выясняются.

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