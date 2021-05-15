17-летний зарезал отчима и хотел закопать во дворе

В селе Плесецкое Фастовского района Киевской области 17-летний парень убил 42-летнего отчима во время ссоры. Тело хотел закопать во дворе.

Полицию вызвала мать парня, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

Автор: kv.npu.gov.ua На Киевщине 17-летний парень зарезал 42-летнего отчима во время ссоры

"Между подростком и его отчимом произошла ссора. Парень схватил нож и ударил отчима несколько раз в сердце. Мужчина умер, однако пасынок на этом не остановился - он оттащил тело погибшего на приусадебный участок и решил закопать", - рассказали полицейские.

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Подозреваемого задержали. Он находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос о сообщении подозрения задержанному. Меру пресечения изберет суд.

За умышленное убийство парню грозит до 15 лет за решеткой.

В Турковичах на Ровенщине нашли тело 47-летнего мужчины. Был в розыске почти три недели. Его убили и закопали в лесополосе. По подозрению в преступления задержали 28-летнего пасынка убитого. Мужчина поссорился с пасынком. Последний побил отчима руками и ногами, от чего он умер. Воспользовавшись тем, что матери не было дома, преступник вынес тело умершего неподалеку в лесопосадку, где и закопал.