Мужчина изнасиловал 18-летнюю девушку

Автор: don.gp.gov.ua В Донецкой области задержали мужчину, который, угрожая ножом, изнасиловал 18-летнюю девушку

В Донецкой области задержали мужчину, который, угрожая ножом, изнасиловал 18-летнюю девушку.

Вечером 2 июня 28-летний, неоднократно судимый житель Славянского района, в мае условно-досрочно освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за аналогичное преступление, находясь на одной из улиц в г. Славянске с целью изнасилования напал на местную жительницу. Женщине удалось вырваться от нападающего, однако это не помешало ему пойти на новую попытку совершить тяжкое преступление, сообщает Прокуратура Донецкой Области.

"Уже на следующее утро, около 09:00, злоумышленник напал со спины на 18-летнюю девушку, которая направлялась к своему дому. Повалив жертву на землю и угрожая ножом, мужчина связал ей руки ремнем от рюкзака и вступил с ней в половую связь против его воли, после чего, запугав потерпевшую убийством за разглашение указанного события, с места преступления скрылся ", - говорят правоохранители.

Преступника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас решаются вопросы об избрании ему меры пресечения.

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