Мужчина избил медиков, которые приехали его спасать

В Днепре мужчина с кулаками набросился на медиков "скорой", которые приехали оказывать ему помощь.

Инцидент произошел вечером 6 июня. Очевидцы обратились на линию 103 с сообщением, что на Старомостовой площади стало плохо мужчине. Как оказалось, он был под алкоголем.

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Медики, прибывшие на вызов, решили отвезти мужчину в больницу. Впрочем, дорогой в медучреждение "пострадавший" очнулся и начал буянить и лезть драться до фельдшеров.

Им пришлось вызывать полицию. Буйного пациента успокаивали правоохранители - они забрали хулигана на ул. Антоновича.

В Чугуеве Харьковской области пострадавший в ДТП и его брат устроили в больнице драку. Мужчины избили медсестру и врача, разгромили помещение.