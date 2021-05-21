Залитый кровью пол и беспорядок: пострадавший в ДТП избил медиков

В Чугуеве Харьковской области пострадавший в ДТП и его брат устроили в больнице драку.

Мужчины избили медсестру и врача, разгромили помещение, сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

"21 мая около 00:05 в полицию поступило сообщение о происшествии в приемном отделении больницы. Правоохранители установили, что в медицинское учреждение обратился мужчина с травмой ноги, полученной в результате дорожно-транспортного происшествия. С места ДТП травмированного мотоциклиста забрал брат. В это время врачи оказывали помощь другому пациенту с серьезной травмой. Дежурный врач и медицинская сестра предложили мужчинам немного подождать. Но они потребовали первоочередного внимания к себе. Вероятно, из-за состояния алкогольного опьянения вели себя крайне агрессивно. Пострадавший нанес телесные повреждения врачу, ударил медицинскую сестру и устроил в помещениях беспорядок", - говорится в сообщении.

Фото: hk.npu.gov.ua

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После совершенного нападающий вместе с двумя мужчинами убежал, однако полицейские их быстро нашли. Пройти проверку на содержание алкоголя в крови он отказался.

В полиции уже открыли уголовное производство. Теперь хулигану грозит до пяти лет лишения свободы.

Следствие продолжается.

В Солонянской районной больнице Днепропетровской области неизвестный мужчина ворвался в приемное отделение медучреждения и устроил дебош. Он оскорблял врачей, разбросал документы и крушил оборудование в коридоре.