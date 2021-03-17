Агрессивный мужчина ворвался в больницу и бросался на медиков

 
Ексклюзивы
1/5
Пригласите психологов - кто должен создавать школьные учебники
Пригласите психологов - кто должен создавать школьные учебники
Просмотров: 99
Студентов и школьников отправляют на дистанционное обучение. Каковы его минусы
Студентов и школьников отправляют на дистанционное обучение. Каковы его минусы
Просмотров: 1296
За Харьковские соглашения не посадят ни одного депутата
За Харьковские соглашения не посадят ни одного депутата
Просмотров: 261
"Русская армия заходила туда, где был Московский патриархат"
"Русская армия заходила туда, где был Московский патриархат"
Просмотров: 1350
Введут ли в Украине третий жесткий карантин. Мнение эксперта
Введут ли в Украине третий жесткий карантин. Мнение эксперта
Просмотров: 3807
Если коротко - говняно - критик об урезанной песне Go_A для Евровидения
Если коротко - говняно - критик об урезанной песне Go_A для Евровидения
Просмотров: 720
Как защититься от людей, которые вас раздражают или обижают
Как защититься от людей, которые вас раздражают или обижают
Просмотров: 3753
Панихида и импровизированный концерт: День добровольца на Михайловской площади
Панихида и импровизированный концерт: День добровольца на Михайловской площади
Просмотров: 180
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Просмотров: 549
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
4 Просмотров: 2736
Фото
Все фото
3
4
4
9
5
Легковой автомобиль, который вез вакцины, попал в ДТП: есть пострадавшие
Легковой автомобиль, который вез вакцины, попал в ДТП: есть пострадавшие
Мстил за смерть брата: задержали подозреваемого в убийстве таксиста
Мстил за смерть брата: задержали подозреваемого в убийстве таксиста
17-летние девушки погибли в легковушке, которая влетела в грузовик
17-летние девушки погибли в легковушке, которая влетела в грузовик
Неизвестные ночью взорвали отделение банка
Неизвестные ночью взорвали отделение банка
Оторвало колеса: масштабное лобовое столкновение в центре столицы
Оторвало колеса: масштабное лобовое столкновение в центре столицы
Видео
Все видео
Агрессивный мужчина ворвался в больницу и бросался на медиков
Агрессивный мужчина ворвался в больницу и бросался на медиков
В Верховной Раде произошло ЧП
В Верховной Раде произошло ЧП
Больных коронавирусом пациентов в больнице кормят с улицы через окно
Больных коронавирусом пациентов в больнице кормят с улицы через окно
Российская бронемашина протаранила легковушку: есть пострадавшие
Российская бронемашина протаранила легковушку: есть пострадавшие
Опасный обгон на трассе закончился масштабной аварией: видео
Опасный обгон на трассе закончился масштабной аварией: видео
Интервью
1/5
"На высоком уровне Роналду может играть ещё максимум два года"
"На высоком уровне Роналду может играть ещё максимум два года"
Просмотров: 441
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Просмотров: 918
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 2826
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Просмотров: 180
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 387
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
17 марта 2021
Просмотров: 135
Важкий вибір
Що може відчувати чоловік, від якого завагітніли одразу дві жінки? Страх, шок, розгубленість? Ні, це не про Євгена, якому все життя неприємності ...
среда, 17 марта 2021 18:10

Агрессивный мужчина ворвался в больницу и бросался на медиков

  Комментировать
Агрессивный мужчина ворвался в больницу и бросался на медиков
Человек оскорблял врачей, разбрасывал документы и крушил оборудование в коридоре Фото: pixabay.com

В Солонянской районной больнице Днепропетровской области неизвестный мужчина ворвался в приемное отделение медучреждения и устроил дебош.

Он оскорблял врачей, разбросал документы и крушил оборудование в коридоре. Видео нападения на медиков выложили в телеграмм-канале Х * Днепр.

"Товарища этого буйного парня на видео доставили в больницу в неадекватном состоянии. Он тоже хотел поехать с ним, но ему отказали. Поэтому приехал в больницу своим ходом и устроил там дебош", - подписали авторы видео.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Женщина избила медика "скорой" - требовала, чтобы ребенку сделали тест на Covid-19

На видео видно, как мужчина цепляется к фельдшеру скорой помощи и пытается его силой усадить за стол. Далее он разбрасывает бумаги на столе, выходит в коридор и перебрасывает на пол оборудования. Медработница больницы пыталась сохранить имущество заведения, а мужчина бросил ее на пол.

После этого терпение у врачей-мужчин лопнуло, они повалили дебошира на пол и скрутили.

Медработники вызвали полицию. Там уже открыли уголовное производство.

На Харьковщине на бригаду медиков напали неизвестные. Они в это время находились в пункте в ожидании вызова.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Агрессивный мужчина ворвался в больницу и бросался на медиков». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
марта

Местные хотели разорвать, а россияне замучили - как убили патриота Владимира Рыбака

У старій друкарні відкрили унікальний музей

Уроженка Киева заняла высокий пост в Израиле

Открыли новые острова с самой длинной подземной рекой

Венедиктова отмечает годовщину на должности в Офисе генпрокурора

В селе убили 400 человек

Испытали первый танк Т-34

Мир увидели первые цветные фломастеры

Должность президента Крыма отменили

Из тюрьмы выпустили влиятельного мафиози

Далай-лама сбегает в Индию

Самое читаемое
Четырех насильников публично повесили
Четырех насильников публично повесили 1 Просмотров: 12709
Сексуально зависимая рассказала, что готова заниматься сексом по 11 раз в день
Сексуально зависимая рассказала, что готова заниматься сексом по 11 раз в день
7
 Просмотров: 10278
Гороскоп на 17 марта: кому звезды предсказывают невиданный успех
Гороскоп на 17 марта: кому звезды предсказывают невиданный успех
 Просмотров: 10044
Убийство Марии Борисовой: почему в селе боятся подозреваемого
Убийство Марии Борисовой: почему в селе боятся подозреваемого Просмотров: 9900
ОПЗЖ в Раде назвали террористами. Произошла драка
ОПЗЖ в Раде назвали террористами. Произошла драка Просмотров: 9234
Происшествия
За смерть 3-летнего мальчика взялась полиция
За смерть 3-летнего мальчика взялась полиция Просмотров: 585
Легковой автомобиль, который вез вакцины, попал в ДТП: есть пострадавшие
Легковой автомобиль, который вез вакцины, попал в ДТП: есть пострадавшие
3
 Просмотров: 270
Хотел отомстить бывшей: стало известно, кто погиб в Боярке
Хотел отомстить бывшей: стало известно, кто погиб в Боярке Просмотров: 2196
На железнодорожной станции произошла смертельная трагедия
На железнодорожной станции произошла смертельная трагедия Просмотров: 324
Водитель совершил преступление и разлегся "отдыхать"
Водитель совершил преступление и разлегся "отдыхать" Просмотров: 378
Больше всего комментируют
9
"Пошел на х * й" - Арестович обматерил на требование писать на украинском языке
4
Бывший председатель СБУ прокомментировал резонансные "пленки"
4
Зеленский вызывает у украинцев преимущественно негативные эмоции
3
"Это свинство!" - на ругательство Арестовича отреагировали в "Слуге народа"
2
Верховный суд отменил увольнение одиозной Царевич, которая судила майдановцев
Голосов: 110
Голосование Кто сейчас должен быть основным вратарём сборной Украины по футболу?
  • 1) Анатолий Трубин
  • 2) Андрей Пятов
  • 3) Георгий Бущан
Просмотреть