Агрессивный мужчина ворвался в больницу и бросался на медиков

Человек оскорблял врачей, разбрасывал документы и крушил оборудование в коридоре Фото: pixabay.com

В Солонянской районной больнице Днепропетровской области неизвестный мужчина ворвался в приемное отделение медучреждения и устроил дебош.

Он оскорблял врачей, разбросал документы и крушил оборудование в коридоре. Видео нападения на медиков выложили в телеграмм-канале Х * Днепр.

"Товарища этого буйного парня на видео доставили в больницу в неадекватном состоянии. Он тоже хотел поехать с ним, но ему отказали. Поэтому приехал в больницу своим ходом и устроил там дебош", - подписали авторы видео.

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На видео видно, как мужчина цепляется к фельдшеру скорой помощи и пытается его силой усадить за стол. Далее он разбрасывает бумаги на столе, выходит в коридор и перебрасывает на пол оборудования. Медработница больницы пыталась сохранить имущество заведения, а мужчина бросил ее на пол.

После этого терпение у врачей-мужчин лопнуло, они повалили дебошира на пол и скрутили.

Медработники вызвали полицию. Там уже открыли уголовное производство.

На Харьковщине на бригаду медиков напали неизвестные. Они в это время находились в пункте в ожидании вызова.