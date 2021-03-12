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пятница, 12 марта 2021 17:11

Мужчина хвастался в соцсетях интимными фото и получит за это наказание

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Мужчина хвастался в соцсетях интимными фото и получит за это наказание
Его обнаженные фотографии "дошли" до полиции и правоохранители наведались в гости к крестьянину Фото: pixabay.com

В Запорожской области 39-летний мужчина выкладывал свои порнографические фото в соцсети.

Его обнаженные фотографии "дошли" до полиции. Правоохранители наведались в гости к крестьянину, сообщили в патрульной полиции Запорожской области.

За активностью мужчины правоохранители следили несколько месяцев. Он изготавливал продукцию порнографического характера со своим участием и выкладывал ее на социальной странице.

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Полицейские провели обыск в доме мужчины. Технику, с помощью которой он снимал порнографические видео и фотографии, изъяли и отправили на экспертизу.

Известно, что деньги на этом он не зарабатывал. Теперь мужчине грозит штраф или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет.

В Украинке на Киевщине местный фотограф создавал порноконтент с участием воспитанников детского сада. Кадры выкладывал в сеть и продавал за границу.

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