Заставлял обнажаться: фотограф снимал порно с малышами в детском саду

Фото: kv.npu.gov.ua

В Украинке на Киевщине местный фотограф создавал порноконтент с участием воспитанников детского сада. Кадры выкладывал в сеть и продавал за границу.

Одно из таких фото увидела мать малолетней девочки и обратилась в полицию, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

"Местный 48-летний житель осуществлял съемки детских праздников в дошкольных учреждениях. Пользуясь доверием педагогических работников, мужчина мог оставаться с детьми наедине, заставлял их обнажаться и снимал все на видеокамеру. После этого злоумышленник продавал материалы съемок иностранцу за границу", - рассказали в полиции.

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Во время обыска у мужчины нашли электронные носители информации, на которых содержались файлы с детскими фото и видео. Вещественное доказательство изъято и направлено на экспертизу, которая подтвердила, что файлы являются материалами порнографического содержания.

Отмечается, что мужчина "работал" в течение 2017-2020 годов в 3 учебных заведениях города Украинка. В общем известно о 51 факте изготовления, хранения, сбыта и принуждение к участию в создании материалов порнографического характера малолетних детей.

Злоумышленнику сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Полицейские задержали мужчину, который изготавливал порнографические контент с участием 9-летней дочери сожительницы. Фото и видео с ребенком извращенец обменивал на аналогичный противоправный контент в Даркнете.