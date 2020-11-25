Мошенники выдавали себя за работников банка и снимали деньги со счетов клиентов

На Сумщине разоблачили 2 мужчин, которые присвоили деньги клиентов банков.

Мошенники выдавали себя за работников банка и в телефонных разговорах с клиентами выпытывали у них конфиденциальную информацию. Используя эти данные злоумышленники обманули граждан на 260 тыс. грн, сообщили в Департаменте киберполиции Национальной полиции Украины.

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Фото: npu.gov.ua

"Преступную схему разработали жители Сумской и Харьковской областей. Один из фигурантов осуществлял СМС-рассылку, якобы от имени банка, о блокировании карточек клиентов. В сообщении указывали о необходимости прохождения авторизации в телефонном разговоре. Злоумышленник спрашивал у граждан конфиденциальную информацию, в частности СVV-коды , номера карточных счетов, баланс и последнюю сумму пополнения, код, который предоставлялся для перевода собственных или кредитных средств. В дальнейшем фигуранты использовали собранные данные для несанкционированного входа в онлайн-банкинг клиентов или интернет-ресурс перевода средств. Злоумышленники переводили деньги со счетов граждан на подконтрольные счета ", - говорится в сообщении.

Сейчас полицейские устанавливают круг пострадавших. В помещениях мошенников они провели обыски и изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты и сим-карты, которые использовались в преступной деятельности.

Мужчинам объявили подозрение за мошенничество. Им грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Правоохранители задержали 2 жителей Киева, которые путем обмана и злоупотребления доверием пытались завладеть денежными средствами в размере $500 тыс. Злоумышленники пообещали представителю иностранной компании содействие в активизации расследования в уголовном производстве, в котором предприятие является потерпевшим, а также возмещения причиненных убытков и привлечения виновных к ответственности. Они также заверили представителя о якобы личностные связи с руководством Офиса генерального прокурора, что не соответствовало действительности.