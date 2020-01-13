Мошенники угрожали Генконсульству Польши, чтобы "отомстить"

Мошенники угрожали Генеральному консульству Польши во Львове. Фото: пресс-центр СБУ.

Во Львове два человека присылали угрозы Генконсульству Польши от имени местных журналистов "в отместку".

"Служба безопасности Украины установила лиц, которые по электронной почте присылали угрозы Генконсульству Польши во Львове от имени местных журналистов. Оперативники спецслужбы установили, что угрозы осуществляли двое львовян, которые занимаются противоправным изготовлением польских документов для граждан Украины. Они оформляли заказчикам "Карту Поляка" на основании фальшивых справок об участии граждан Украины в деятельности организаций польского национального меньшинства", - говорится в сообщении СБУ.

После обнародования в местных СМИ материалов, уличающих незаконный механизм, злоумышленники решили отомстить журналисту. Они зарегистрировали электронный ящик, с которого в Генконсульство и в польскую общину Львова начали поступать угрозы якобы от имени автора журналистских расследований.

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"В ходе обысков, проведенных в доме фигурантов дела, правоохранители обнаружили ноутбук, мобильные телефоны, банковские карты и более 30 тыс. евро. В ноутбуке злоумышленников сотрудники Службы обнаружили доказательства, что именно на нем готовили и направляли письмо от имени журналиста, с угрозами в адрес польского Генконсульства. На ПК хранились и новые письма с угрозами, в частности, непосредственно консулу Республики Польша во Львове ", - сообщает пресс-служба.

Продолжаются следственно-оперативные действия. Устанавливают лица, причастных к угрозам.

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