Мошенники под видом врачей обманули пожилых женщин

 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: Эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнения общества
Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: Эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнения общества
1 Просмотров: 702
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Просмотров: 576
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 1476
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Просмотров: 1143
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Просмотров: 522
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Просмотров: 153
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Просмотров: 1530
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 1683
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 630
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Просмотров: 414
Фото
Все фото
5
4
3
4
3
Ужасная трагедия под Киевом: 8 из 12 пострадавших в ДТП прооперировали
Ужасная трагедия под Киевом: 8 из 12 пострадавших в ДТП прооперировали
Резонансное ДТП под Киевом - количество погибших увеличилось
Резонансное ДТП под Киевом - количество погибших увеличилось
На мусорном полигоне возник пожар: что известно
На мусорном полигоне возник пожар: что известно
Фура вылетела на встречку и смела все на своем пути: 5 погибших и 20 травмированных
Фура вылетела на встречку и смела все на своем пути: 5 погибших и 20 травмированных
В Киеве поймали одного из руководителей Исламского государства
В Киеве поймали одного из руководителей Исламского государства
Видео
Все видео
В Киеве внедорожник протаранил каток - есть пострадавший
В Киеве внедорожник протаранил каток - есть пострадавший
Женщина-водитель отказалась платить штраф и съела протокол
Женщина-водитель отказалась платить штраф и съела протокол
Должник угрожал расстрелять коммунальщиков
Должник угрожал расстрелять коммунальщиков
Хулиганы перекрыли железнодорожный переезд и обстреляли поезд
Хулиганы перекрыли железнодорожный переезд и обстреляли поезд
В Украину доставили рекордную партию кокаина
В Украину доставили рекордную партию кокаина
Интервью
1/5
"Аромат - это портал": Ксандра Осинина создает духи с запахом калины, янтаря и леса
"Аромат - это портал": Ксандра Осинина создает духи с запахом калины, янтаря и леса
Просмотров: 126
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Просмотров: 2340
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 684
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 10008
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Просмотров: 234
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
11 сентября 2020
Просмотров: 0
Виніс зі школи
Закінчувалася остання в моєму школярському житті лінійка. Висловивши завчену віру в нашу здатність подолати численні труднощі на відкритих перед нами ...
пятница, 11 сентября 2020 16:08

Мошенники под видом врачей обманули пожилых женщин

  Комментировать
Мошенники под видом врачей обманули пожилых женщин
Мошенники под видом врачей обманули пожилых женщин. Фото: pik.ua

В Ингульскому районе Николаевской области аферисты обманули пенсионерок на сумму более 79 тыс. грн. Они под видом врачей рассказали пострадавшим, что их родственникам нужны средства на лечение и операцию. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

"10 сентября в полицию обратилась 80-летняя местная жительница с сообщением о том, что она стала жертвой мошеннических действий. По словам потерпевшей, ей позвонил неизвестный, который представился медицинским работником и сообщил, что якобы внук заявительницы находится в больнице и ему срочно нужно делать операцию", — говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как B2B Jewelry обманула более 600 тыс. человек: подробности

Чтобы спасти своего внука, женщина согласилась на все условия мошенников и передала злоумышленнику две тысячи гривен, одну тысячу евро и 600 долларов. Только после этого заявитель позвонила родственникам и узнала, что с внуком все в порядке.

В тот же день аферисты сообщили другой 83-летней женщине, что ее зять попал в ДТП и нужны средства на лечение. Женщина за спасение родственника отдала мошенникам 28 000 гривен.

В полиции уже открыли уголовное производство за мошенничество и ищут аферистов. Им грозит до 3 лет лишения свободы.

В Тернополе работница аптеки перечислила мошеннику более 20 тысяч гривен. Мужчина позвонил на рабочий телефон аптеки, в его голосе женщина узнала директора.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мошенники под видом врачей обманули пожилых женщин». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
сентября

Основали крупнейший украинский профессиональный хор

Суд вынес приговор 39 воинам

Гетьман отрекся от булавы

В Крыму произошло землетрясение

Коноплянка забил чудо-гол Англии

Арестовали Джемилева

Теракт 9/11: день, который изменил США

Самое читаемое
Папа Римский снял маску перед толпой и рассказал, кому выгоден Covid-19
Папа Римский снял маску перед толпой и рассказал, кому выгоден Covid-19 Просмотров: 7047
Женщина вызвала полицию, потому что не понимала значение слова &quot;зупа&quot; в учебнике
Женщина вызвала полицию, потому что не понимала значение слова "зупа" в учебнике Просмотров: 5643
Ветеран застрелился в прямом эфире
Ветеран застрелился в прямом эфире Просмотров: 5617
Вспомнила молодость: 51-летняя топ-модель примерила сексуальный образ с 1990-х
Вспомнила молодость: 51-летняя топ-модель примерила сексуальный образ с 1990-х
5
 Просмотров: 4941
Апартаменты, построенные на гараже: в Киеве заметили странное здание
Апартаменты, построенные на гараже: в Киеве заметили странное здание
 Просмотров: 3762
Происшествия
Мужчина подрезал ножом слесаря, который проверял оборудования
Мужчина подрезал ножом слесаря, который проверял оборудования Просмотров: 45
Ужасная трагедия под Киевом: 8 из 12 пострадавших в ДТП прооперировали
Ужасная трагедия под Киевом: 8 из 12 пострадавших в ДТП прооперировали
5
 Просмотров: 783
Жена вместе с товарищем заколола шампуром своего мужа
Жена вместе с товарищем заколола шампуром своего мужа Просмотров: 900
Пассажирская маршрутка взорвалась после ДТП: в ней находился водитель
Пассажирская маршрутка взорвалась после ДТП: в ней находился водитель Просмотров: 270
Резонансное ДТП под Киевом - количество погибших увеличилось
Резонансное ДТП под Киевом - количество погибших увеличилось
4
 Просмотров: 954
Больше всего комментируют
9
Командир морпехов отреагировал на инспекцию своих позиций боевиками ДНР
6
Турчинов резко отреагировал на совместную с оккупантами инспекцию на Донбассе
3
Журналисты напомнили Пальчевскому о "воссоединении" на кремлевском телеканале. Он агрессивно отреагировал
3
Стало известно, кто будет инспектировать украинские позиции под Шумами
3
Глава "Слуги народа" рассказал, что будет делать партия в случае проигрыша местных выборов
Голосов: 18
Голосование Выйдет ли киевское "Динамо" в групповой турнир Лиги чемпионов?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua