Мошенники под видом врачей обманули пожилых женщин. Фото: pik.ua

В Ингульскому районе Николаевской области аферисты обманули пенсионерок на сумму более 79 тыс. грн. Они под видом врачей рассказали пострадавшим, что их родственникам нужны средства на лечение и операцию. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

"10 сентября в полицию обратилась 80-летняя местная жительница с сообщением о том, что она стала жертвой мошеннических действий. По словам потерпевшей, ей позвонил неизвестный, который представился медицинским работником и сообщил, что якобы внук заявительницы находится в больнице и ему срочно нужно делать операцию", — говорится в сообщении.

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Чтобы спасти своего внука, женщина согласилась на все условия мошенников и передала злоумышленнику две тысячи гривен, одну тысячу евро и 600 долларов. Только после этого заявитель позвонила родственникам и узнала, что с внуком все в порядке.

В тот же день аферисты сообщили другой 83-летней женщине, что ее зять попал в ДТП и нужны средства на лечение. Женщина за спасение родственника отдала мошенникам 28 000 гривен.

В полиции уже открыли уголовное производство за мошенничество и ищут аферистов. Им грозит до 3 лет лишения свободы.

В Тернополе работница аптеки перечислила мошеннику более 20 тысяч гривен. Мужчина позвонил на рабочий телефон аптеки, в его голосе женщина узнала директора.