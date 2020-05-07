Работницу аптеки мошенник "развел" от имени директора

Женщина перечислила аферисту более 20 тыс. грн. Фото: REUTERS

В Тернополе работница аптеки перечислила мошеннику более 20 тыс. грн.

Мужчина позвонил на рабочий телефон аптеки, в его голосе женщина узнала директора, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Мошенник, в голосе которого женщина узнала директора, попросил ее проверить сумму, которая находится в кассе. Ведь накануне не осуществлялась инкассация выручки. Заявительница сообщила аферисту о наличности в размере 22500 гривен. Он убедил женщину, что деньги срочно необходимо положить на три счета телефонов. Найдя ближайший терминал, потерпевшая осуществила транзакции. Когда же вернулась и пообщалась с сотрудниками поняла, что стала жертвой преступления", - говорится в сообщении.



Полицейские устанавливают причастных к преступлению. Открыли уголовное производство.

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