Молодые люди бросили "коктейль Молотова" в памятник

В Чернигове подожгли памятник. Фото: facebook

В Чернигове бросили "коктейль Молотова" в монумент воинам-освободителям.

Памятник представляет собой танк на постаменте, установленный на площади Победы возле железнодорожного вокзала, сообщает УНИАН.

Вечером 12 июля в полицию позвонил очевидец события и заявил, что двое мужчин бросили в монумент бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью. На место происшествия прибыли патрульные полицейские и пожарные.

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Пожар ликвидировали. Огонь частично повредил краску на танке. Правоохранители задержали двух молодых людей, которые подозреваются в совершении хулиганских действий.

В Харькове вандалы облили краской памятник героям Украинской повстанческой армии, который находится в местном парке.