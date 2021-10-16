Молодой мужчина погиб в пожаре

В Киеве в пожаре погиб человек. Фото: ns-plus.com

В Киеве в пожаре погиб 24-летний мужчина.

Возгорание произошло 15 октября в 17-этажном доме на проспекте Отрадном, 55 Соломенского района города. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Пожарные вынесли мужчину из здания без сознания с признаками отравления продуктами горения. Медики пытались реанимировать пострадавшего, но спасти его не удалось. Погибший проживал в квартире на 4 этаже, где и произошло возгорание.

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В 18:20 пожар был ликвидирован. На месте происшествия работали 15 спасателей на 4 единицах пожарно-спасательной техники. Причину возгорания устанавливают правоохранители.

В центре столицы вспыхнул пожар. Возгорание произошло на крыше пятиэтажного дома, находящегося на ул. Костельной.