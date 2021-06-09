Молния попала в 15-летнюю девушку, которая разговаривала по телефону

В Житомирской области молния попала в 15-летнюю девушку.
Трагедия произошла в селе Малый Кривотин Новоград-Волынского района. Она была в доме и разговаривала по телефону, пишет ZhitomirNews.com.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В двух женщин попала молния
Девушку тут же доставили в больницу. Сейчас она находится в травматологическом отделении.
Состояние ее здоровья средней степени тяжести.
В Кировоградской области молния попала в жилой дом и от этого он загорелся. Пожарным удалось потушить пожар за несколько часов, несмотря на дождь.
Комментарии