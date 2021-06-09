Молния попала в 15-летнюю девушку, которая разговаривала по телефону

В Житомирской области молния попала в 15-летнюю девушку.

Трагедия произошла в селе Малый Кривотин Новоград-Волынского района. Она была в доме и разговаривала по телефону, пишет ZhitomirNews.com.

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Девушку тут же доставили в больницу. Сейчас она находится в травматологическом отделении.

Состояние ее здоровья средней степени тяжести.

В Кировоградской области молния попала в жилой дом и от этого он загорелся. Пожарным удалось потушить пожар за несколько часов, несмотря на дождь.