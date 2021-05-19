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В двух женщин попала молния

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В двух женщин попала молния
На Днепропетровщине молния поразила двух женщин. Одна не пострадала, а в другую с ожогами госпитализировали. Фото: pixabay.com

В Сергеевке на Днепропетровщине молния поразила двух женщин 18 мая вечером.

Они пошли на окраину села забирать коров, которые были на паше. Вдруг началась непогода, пошел дождь, гремело. После удара молнии женщины потеряли сознание. Одна из них пришла в сознание, добралась до ближнего дома и вызвала "скорую". Подумала, что ее знакомая мертва, рассказал в Facebook директор Днепропетровского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Радий Шевченко.

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"Село находится далеко, но бригада прибыла на место происшествия через 20 минут. Фельдшер обнаружила, что одна женщина не пострадала, а вторая женщина тоже уже в сознании, но сознание спутанное. У женщины были нарушения дыхание и гемодинамики. Также она получила ожоги тела, на коже были характерные для этих травм "електрометки". Одежда поплавивилась и почти сгорела", - рассказал Шевченко.

Добавил, что фельдшер Алина Половинко профессионально оказала медицинскую помощь и доставила пострадавшую в Павлоградскую больницу.

На Ровенщине от удара молнии ожоги различной степени получили 15-летний парень и 31-летний мужчина. Инцидент произошел у села Сновидовичи Рокитновского района.

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19
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