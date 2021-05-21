Молния попала в дом. Внутри была мать с ребенком

Пожарным удалось потушить пожар за несколько часов, несмотря на то, что в это время на улице шел дождь. Фото: pixabay.com

В Кировоградской области молния попала в жилой дом, и от этого он загорелся.

Пожарным удалось потушить пожар за несколько часов, несмотря на то, что в это время на улице шел дождь, говорится в сюжете ТСН. Женщина, которая находилась в доме с ребенком, чтобы выбраться, разбила стекло в окне. Сначала она спасла ребенка, а потом освободилась сама. Соседи помогли взять годовалого ребенка из окна и забрать как можно дальше от огня.

"Оно как бахнуло. Мы аж присели. Выглянула - во дворе ничего. А потом выглянула, слышу - трещит, горит. Я выскочила на улицу и начала кричать: "Пожар, пожар", - рассказала соседка пострадавшей семьи Светлана.

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Огонь удалось потушить с помощью фермерской машины для полива полей, потому что собственной пожарной части в селе нет.

Причиной попадания молнии в дом специалисты называют отсутствие в жилье специальной защиты и молниеотвода.

В Сергеевке на Днепропетровщине молния поразила двух женщин 18 мая вечером. Они пошли на окраину села забирать коров, которые паслись на поле. Вдруг началась непогода, пошел дождь, гремело. После удара молнии женщины потеряли сознание. Одна из них пришла в сознание, добралась до ближнего дома и вызвала "скорую". Подумала, что ее знакомая мертва.