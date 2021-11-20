Многотонный станок упал на работников предприятия

На киевском заводе ЭМКО на улице Олексы Тихого на двух работников предприятия упал многотонный станок. Оба погибли.

Об этом сообщили в коммунальной аварийно-спасательной службе "Киевская служба спасения".

Трагедия произошла в пятницу, 19 ноября.

Спасатели освобождали тела с помощью пневмодомкратов и других вспомогательных инструментов.

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"Щель между полом и станком не превышала 5 см, поэтому работа длилась почти час", - говорится в сообщении.

По факту происшествия ведется служебное расследование.

В Киеве мужчину засыпало землей, когда он рыл колодец. Спасатели пытались его вытащить из-под оползня с помощью аварийно-спасательного инструмента, но он не выжил.

Трагедия произошла по улице Садовой в одном из частных дворов.