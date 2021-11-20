Многотонный станок упал на работников предприятия

 
Ексклюзивы
1/5
"Сын родился в полуземлянке": семья Алешкиных обустроила шесть музеев в Букатинке
"Сын родился в полуземлянке": семья Алешкиных обустроила шесть музеев в Букатинке
Просмотров: 1098
На аллее Героев Небесной сотни провели субботник
На аллее Героев Небесной сотни провели субботник
Просмотров: 855
Антивакцинатора Стахива арестовали с миллионным залогом (ВИДЕО, ФОТО)
Антивакцинатора Стахива арестовали с миллионным залогом (ВИДЕО, ФОТО)
Просмотров: 1188
Коля Харьковский сядет минимум на три года. Но это будет не конец, а начало истории
Коля Харьковский сядет минимум на три года. Но это будет не конец, а начало истории
Просмотров: 855
"Будем закрывать магазины и ехать в Польшу" - как живет на карантине курортный Миргород, куда со всего мира ездят за водой и особенным салом
"Будем закрывать магазины и ехать в Польшу" - как живет на карантине курортный Миргород, куда со всего мира ездят за водой и особенным салом
Просмотров: 9108
"Русский шпион сидит рядом с президентом, а не в тюрьме" - Бутусов о Демченко
"Русский шпион сидит рядом с президентом, а не в тюрьме" - Бутусов о Демченко
10 Просмотров: 4302
"Америкосы, запроданцы!" - как антивакцинаторы отстаивали своего лидера под судом
"Америкосы, запроданцы!" - как антивакцинаторы отстаивали своего лидера под судом
Просмотров: 828
"Вагнергейт": что известно о деле и как к этому причастен офис Зеленского
"Вагнергейт": что известно о деле и как к этому причастен офис Зеленского
Просмотров: 738
Россияне готовят наступление на Донбассе по трем направлениям - Бутусов
Россияне готовят наступление на Донбассе по трем направлениям - Бутусов
1 Просмотров: 11530
Убийцей 24-летнего патрульного оказался его коллега
Убийцей 24-летнего патрульного оказался его коллега
Просмотров: 3321
Фото
Все фото
4
3
3
12
8
Расчленил и частями вынес: по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве
Расчленил и частями вынес: по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве
Мужчина расстрелял грабителей, которые ночью ворвались в его имение
Мужчина расстрелял грабителей, которые ночью ворвались в его имение
Планировали покушение на одного из министров
Планировали покушение на одного из министров
Антивакцинатора Стахива арестовали с миллионным залогом (ВИДЕО, ФОТО)
Антивакцинатора Стахива арестовали с миллионным залогом (ВИДЕО, ФОТО)
Мертвую семью нашел 14-летний мальчик: подробности гибели родителей с четырьмя детьми
Мертвую семью нашел 14-летний мальчик: подробности гибели родителей с четырьмя детьми
Видео
Все видео
"Вагнергейт": ДБР проверяет источники утечки документов разведки
"Вагнергейт": ДБР проверяет источники утечки документов разведки
На границе завернули мигрантов из Беларуси, которые "туристами" ехали в Украину
На границе завернули мигрантов из Беларуси, которые "туристами" ехали в Украину
В Раде произошел пожар - заседание закрыли
В Раде произошел пожар - заседание закрыли
Экс-полицейский выпустил пулю в студента после замечания о маске
Экс-полицейский выпустил пулю в студента после замечания о маске
1,5 тыс. томов за восемь лет: завершили расследование преступлений Януковича и его сообщников
1,5 тыс. томов за восемь лет: завершили расследование преступлений Януковича и его сообщников
Интервью
1/5
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
1 Просмотров: 3951
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Просмотров: 1071
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
1 Просмотров: 1044
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
3 Просмотров: 2601
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
Просмотров: 1116
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
19 ноября 2021
Просмотров: 171
Нетерпимість
Іноді треба бути чесним. Не лише перед собою, але й перед людьми. Перед собою я чесний. Перед людьми – не завжди. Хто насправді знає, який ...
суббота, 20 ноября 2021 01:00

Многотонный станок упал на работников предприятия

  Комментировать
Многотонный станок упал на работников предприятия
На заводе ЭМКО погибли рабочие. Фото: ТСН

На киевском заводе ЭМКО на улице Олексы Тихого на двух работников предприятия упал многотонный станок. Оба погибли.

Об этом сообщили в коммунальной аварийно-спасательной службе "Киевская служба спасения".

Трагедия произошла в пятницу, 19 ноября.

Спасатели освобождали тела с помощью пневмодомкратов и других вспомогательных инструментов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На фабрике задохнулись шесть человек

"Щель между полом и станком не превышала 5 см, поэтому работа длилась почти час", - говорится в сообщении.

По факту происшествия ведется служебное расследование.

В Киеве мужчину засыпало землей, когда он рыл колодец. Спасатели пытались его вытащить из-под оползня с помощью аварийно-спасательного инструмента, но он не выжил.

Трагедия произошла по улице Садовой в одном из частных дворов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Многотонный станок упал на работников предприятия». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Флешмоб в стиле ню: какими снимками поражают пользователи Twitter каждый четверг
Флешмоб в стиле ню: какими снимками поражают пользователи Twitter каждый четверг
10
 1 Просмотров: 22780
Американская певица посреди концерта помочилась на фаната. Видео 18+
Американская певица посреди концерта помочилась на фаната. Видео 18+
 Просмотров: 9756
Звезда Голливуда приехал на передовую к украинским воинам
Звезда Голливуда приехал на передовую к украинским воинам
14
 Просмотров: 9531
&quot;Будем закрывать магазины и ехать в Польшу&quot; - как живет на карантине курортный Миргород, куда со всего мира ездят за водой и особенным салом
"Будем закрывать магазины и ехать в Польшу" - как живет на карантине курортный Миргород, куда со всего мира ездят за водой и особенным салом
43
 Просмотров: 9108
Лунное затмение: когда произойдет и почему в это время лучше отложить все дела
Лунное затмение: когда произойдет и почему в это время лучше отложить все дела
 Просмотров: 7983
Происшествия
Расчленил и частями вынес: по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве
Расчленил и частями вынес: по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве
4
 Просмотров: 1377
Назвали причину пожара, в котором погибли родители с четырьмя детьми
Назвали причину пожара, в котором погибли родители с четырьмя детьми
 Просмотров: 2574
16-летний водитель Infiniti во время допроса признал вину
16-летний водитель Infiniti во время допроса признал вину Просмотров: 855
На границе с Россией поймали участника захвата Луганского аэропорта
На границе с Россией поймали участника захвата Луганского аэропорта Просмотров: 486
Смертельное ДТП с Infiniti: экспертиза подтвердила, что за рулем был 16-летний мажор
Смертельное ДТП с Infiniti: экспертиза подтвердила, что за рулем был 16-летний мажор Просмотров: 963
Больше всего комментируют
7
Планировали покушение на одного из министров
7
"Серьезный удар" - в ОП осудили публикацию отчета разведки по "вагнеровцам"
4
Расследование Bellingcat задержал Зеленский - журналист
2
"Отвлекают внимание от Bellingcat": покушение на министра всколыхнуло сети
2
Конституционный суд отказался пересматривать закон об амнистии майдановцев
Голосов: 2241
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть