Многотонный станок упал на работников предприятия

На киевском заводе ЭМКО на улице Олексы Тихого на двух работников предприятия упал многотонный станок. Оба погибли.
Об этом сообщили в коммунальной аварийно-спасательной службе "Киевская служба спасения".
Трагедия произошла в пятницу, 19 ноября.
Спасатели освобождали тела с помощью пневмодомкратов и других вспомогательных инструментов.
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"Щель между полом и станком не превышала 5 см, поэтому работа длилась почти час", - говорится в сообщении.
По факту происшествия ведется служебное расследование.
В Киеве мужчину засыпало землей, когда он рыл колодец. Спасатели пытались его вытащить из-под оползня с помощью аварийно-спасательного инструмента, но он не выжил.
Трагедия произошла по улице Садовой в одном из частных дворов.
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