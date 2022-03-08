Министры обороны НАТО проведут внеочередное заседание

Министры обороны НАТО 16 марта проведут чрезвычайную встречу. Телеконференция состоится под председательством генсека Альянса Йенса Столтенберга.
Об этом сообщается на сайте Североатлантического Альянса.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путин может пойти на эскалацию боевых действий в Украине – американская разведка
"Встреча Североатлантического Совета на уровне министров обороны состоится в среду, 16 марта 2022 года. Министры встретятся в формате защищенной телеконференции", – говорится в сообщении.
Тема встречи не сообщается.
НАТО будет транслировать все публичные компоненты на своем веб-сайте.
.27 представителей внешнеполитической элиты США подписали письмо в администрацию президента Джо Байдена с предложением обеспечить ограниченную бесполетную зону над Украиной. Ограниченная бесполетная зона может обеспечить гуманитарные коридоры.
Комментарии