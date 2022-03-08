Министры обороны НАТО проведут внеочередное заседание

Министры обороны НАТО проведут чрезвычайную встречу. Фото: twitter.com/SecBlinken

Министры обороны НАТО 16 марта проведут чрезвычайную встречу. Телеконференция состоится под председательством генсека Альянса Йенса Столтенберга.

Об этом сообщается на сайте Североатлантического Альянса.

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"Встреча Североатлантического Совета на уровне министров обороны состоится в среду, 16 марта 2022 года. Министры встретятся в формате защищенной телеконференции", – говорится в сообщении.

Тема встречи не сообщается.

НАТО будет транслировать все публичные компоненты на своем веб-сайте.

.27 представителей внешнеполитической элиты США подписали письмо в администрацию президента Джо Байдена с предложением обеспечить ограниченную бесполетную зону над Украиной. Ограниченная бесполетная зона может обеспечить гуманитарные коридоры.