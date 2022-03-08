Внешнеполитическая элита США просит Байдена обеспечить ограниченную бесполетную зону над Украиной

Бесполетная зона может обеспечить гуманитарные коридоры. Фото: Pexels

27 представителей внешнеполитической элиты США подписали письмо в администрацию президента Джо Байдена с предложением обеспечить ограниченную бесполетную зону над Украиной.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на свои источники.

Ограниченная бесполетная зона может обеспечить гуманитарные коридоры.

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"Лидеры НАТО должны донести до российских чиновников, что они не стремятся к прямому столкновению с российскими силами, но они также должны четко дать понять, что они не будут поддерживать российские нападения на гражданские районы", – говорится в письме.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.