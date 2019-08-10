Миллионера, которого обвиняли в торговле людьми нашли в тюрьме мертвым

В Нью-Йорке в камере тюрьмы обнаружили тело миллиардера Джеффри Эпштейна, которого обвиняют в секс-торговле несовершеннолетними девушками.

Тело Эпштейна, который не признал своей вины и содержался под стражей до решения суда, было обнаружено в 07.30 по местному времени в субботу, 10 августа, пишет BBC.

По предварительным данным, миллиардер совершил самоубийство.

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В июле в этом году в аэропорту Нью-Джерси задержали 66-летнего мультимиллионера Джеффри Эпштейна. Он возвращался в США из Парижа. Ему предъявили обвинения в секс-торговли несовершеннолетними девушками и впоследствии отправили под арест. Он находился в исправительном центре на Манхэттене. Сторона обвинения пока говорит, что Эпштейн регулярно "нанимал" несовершеннолетних девушек для массажа, секс-услуг, и поиска новых жертв. И все это не только для себя. Кроме этого, по словам прокуроров, он заплатил за молчание двум потенциальным свидетелям. Если бы вину Эпштейна признали, ему грозило бы до 45 лет заключения.