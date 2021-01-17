"Микросны, галюны, и все радости ночи без сна": спасатель рассказал о поисках туриста

14 января во время восхождения на гору Поп-Иван потерялся 25-летний львовянин Стефан.

Два дня закарпатские спасатели прочесывали горную местность в метель и 15-градусный мороз. Обнаружили заблудившегося туриста волонтеры добровольно-спасательно-поискового поста в Мармаросах в полукилометре от границы на румынской стороне. У него обморожение конечностей.

Синоптики и ДСНС предупреждали о снегопадах, метели и опасности схода лавин. Турист потерял ориентир и потерялся. Львовянин сам позвонил спасателям.

Богдан Фаштриха, один из волонтеров спасательно-поискового поста Marmaros Rescue Hut,

рассказал о ходе событий в Facеbook. Он отправился на поиски потерявшегося туриста вместе с Максимом Люльченко.

"Мне позвонил Алексей Тригубьяк: ситуация следующая, он где-то упал (координаты есть) и у него болит нога, думаю ничего серьезного, может приседать. Он сидит в палатке и его засыпает, уже 2 раза откапывался, потому что не было чем дышать. Если найдете, забирайте его с оттуда без снаряги, потом заберет. Возьмите ему какие-то снегоступы и палки, также ремкомплект для ноги (эластичный бинт, шину и т.д.).

Нашли туриста за светом его фонарика уже без палатки, он тяжело передвигался.

"Находим озябшее тело, которое своими руками в перчатках гребет снег, пытаясь в нем перемещаться. За плечами камуфляжный рюкзак, на рюкзаке болтается еще куча всякой дичи, например саперная лопата. Первая реакция:" О, люди! Давно так людей не видел, 5 дней". Далее он рад нас видеть, а мы заинтересованы скорее вытянуть все наши задницы из этого снежного и горного плена. Просим вытряхнуть лишнее из рюкзака, но он все равно остается тяжелым. Пострадавший просит заночевать в колыбе неподалеку (его туда отправили спасатели), но мы понимаем, что полноценно согреться и отдохнуть там не получится, да и видно обмороженные пальцы на руках, которые скорее просятся в ожоговое отделение больницы, поэтому решаем идти. Макс забирает рюкзак Стефана, а я несу свой сзади, а спереди цепляю Макса. Далее я пробиваю тропу, Макс ее трамбует, а Стефан сразу за ним идет по пробитому, но он слишком обессиленный и уставший, чтобы держать любой темп. На подъеме узнаем, что парень уже девятый день гуляет, а как показал дальнейший осмотр пальцев ног (уже в приюте), обмерзал он уже где-то вторые сутки. После порции еды и чая идет бодрее, но все время мелет какой-то бред, видно, чтобы самоидентифицировать себя живым рядом с двумя маньяками-спасателями. 6-7 утра 15.01 было время, когда было сложно, - микросны, галюны, и все радости ночи без сна сказывались. Еще подъем на хребет в этом темпе показался вечным. Стефану с каждым часом становилось все труднее идти, он регулярно засыпал, и местами он держался за лямки наших рюкзаков или просто за плечи, ему так становилось легче, наверное ", - вспоминает Богдан.

"Подъем к Попивану оказался затяжным, в одном месте потеряли около 40 минут, потому что видимость была такой плохой, а усталость ощутимой. Наконец, добираемся на вершину, здесь очень холодно и неприятно, ветер убедительно заставляет одеть маску, а температура позволяет снятой рукавицы замерзать за 5 секунд, но совсем близко наша высота 1927, откуда мы планируем спускать Стефана вдвоем в акьи ", - вспоминает Богдан.

"Вдвоем везти 100 кг потерпевшего и его багажа в акьи - сомнительное удовольствие, и туман с сознанием подбрасывают сюрпризы - то поле едет, то мы стоим, то акья неожиданно по ребрам прилетает. Спускаем на сорокаметровой веревке, чередуясь, процесс идет достаточно быстро, но я замечаю, что нас потихоньку накрывает вечер. В приют прибыли в 21:30. Проводим осмотр конечностей Стефана, - ему надо немедленно в ожоговое отделение, но транспортировать дальше уже - тоже не вариант. На связь выходят ДСНСники, сообщают, что выходят к нам на "Богуне" в составе 10 человек. Пригревшись в кресле у печки, я засыпаю, а утром узнаю, что пришли в районе 3 утра ", - рассказывает Богдан.

"Понимаю, что меня сильно потрясла эмоционально эта история", - признается Богдан - "я откровенно боялся, что в какой-то момент Штефко просто ляжет и скажет "все". И мы ничего больше не сделаем. Но он справился, выгреб и выжил. На полном серьезе мы объяснили ему, что его жизнь, в основном, в его руках, и будет она иметь продолжение или нет, решать ему. Мне было страшно той ночью, понимая, что мы можем опоздать или найти Стефана уже не в состоянии ходить. Если бы он таки добрался до колыб, то заснув в таком состоянии, замерз бы, а не заснуть у него шансов не было ".

Заблудившегося туриста из Львова, которого нашли в районе долины Струнга в Карпатах, доставили в больницу. Сейчас спасенный проходит обследование в Раховской районной больнице, куда его транспортировали спасатели. Накануне, 14 января, спасатели прочесывали местность до позднего вечера, периодически поддерживая с парнем телефонную связь. В конце концов поиски пришлось приостановить из-за ухудшения погодных условий. 15 января работы возобновили - в составе спасателей работали 10 человек и 4 единицы техники.