Мгновенная карма: воровок с поличным задержали прокуроры

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Киевские прокуроры задержали с поличным воровок, которые посреди улицы ограбили девушку.

Инцидент произошел 6 мая, около 20:40 на ул. Антоновича у здания прокуратуры, сообщили в пресс-службе ведомства.

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"Двое прокуроров городской прокуратуры, выходя из работы, увидели на улице группу женщин, которые обступили девушку и вытянули из ее рюкзака кошелек. Заметив преступные действия, сотрудники прокуратуры догнали воровок и задержали их", - сказано в сообщении.

Злоумышленницами оказались жительницы Закарпатской области. Прокуроры передали трех задержанных полицейским.

В Киеве на Крещатике, 38 задержали четырех жительниц Закарпатской области. Женщин подозревают в совершении карманных краж. Задержанные - 25-летняя Елена Пава, ранее судимая за кражи и грабеж. 44-летняя Сильвия Матей, ранее судимая за кражи. 30-летняя Мария Лакатош, ранее судимая за кражи. 20-летняя Ирина Дерей, тоже ранее имел судимость за кражи.