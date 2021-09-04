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суббота, 04 сентября 2021 11:10

Международный автобус загорелся среди трассы: есть жертвы
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В Житомирской области автобус столкнулся с автовозом и загорелся. Один человек погиб и 11 в больнице
Фото: zt.npu.gov.ua
В Житомирской области автобус столкнулся с автовозом и загорелся. Один человек погиб и 11 в больнице
В Житомирской области автобус столкнулся с автовозом и загорелся. Один человек погиб и 11 в больнице
В Житомирской области автобус столкнулся с автовозом и загорелся. Один человек погиб и 11 в больнице
В Житомирской области автобус столкнулся с автовозом и загорелся. Один человек погиб и 11 в больнице

Вблизи села Стрибожи в Пулинской территориальной общине на Житомирщине автобус столкнулся с автовозом и загорелся. Один человек погиб и 11 обратились за медицинской помощью.

Авария произошла 4 сентября около 4:20 на 177 км автодороги Киев - Чоп, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Водитель автобуса Neoplan - 30-летний житель Николаевской области. Вез пассажиров из Польши в Мариуполь. И влетел в автовоз, за ​​рулем которого был 40-летний житель Запорожья", - сообщили в полиции.

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Всего в автобусе находились 25 пассажиров, все украинцы. Погибший - второй водитель автобуса, который отдыхал. Полные анкетные данные погибшего и травмированных устанавливаются.

Следователи открыли уголовное производство и выясняют все обстоятельства.

На Ровенщине в кювет перевернулся автобус Киев-Вроцлав. В больницу доставили 16 человек, их состояние оценивают медики. ДТП произошло на автодороге между селом Крупец и городом Радивилов Дубенского района.

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Дата
04
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