Mersedes столкнулся с курьерами на мопедах: момент попал на видео

В Киеве произошло ДТП с участием Mersedes и двух мопедов, на которых ехали курьеры службы доставки.
В результате столкновения один из курьеров получил травмы. Его забрали в больницу, сообщили в патрульной полиции Киева.
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"Вчера вечером на площади Победы произошло ДТП с участием автомобиля Mercedes и 2 мопедов. В результате ДТП один из водителей мопеда получил травму и был госпитализирован", - говорится в сообщении.
Обстоятельства ДТП выясняют полицейские.
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