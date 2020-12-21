Mersedes столкнулся с курьерами на мопедах: момент попал на видео

Автор: facebook.com/dtp.kiev.ua В результате столкновения один из курьеров получил травмы

В Киеве произошло ДТП с участием Mersedes и двух мопедов, на которых ехали курьеры службы доставки.

В результате столкновения один из курьеров получил травмы. Его забрали в больницу, сообщили в патрульной полиции Киева.

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"Вчера вечером на площади Победы произошло ДТП с участием автомобиля Mercedes и 2 мопедов. В результате ДТП один из водителей мопеда получил травму и был госпитализирован", - говорится в сообщении.

Обстоятельства ДТП выясняют полицейские.

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