Мэр с горожанами разогнали российские танки

В Днепрорудном Запорожской области мэр города Евгений Матвеев вместе с местными жителями остановили вражеский танк.
Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
Люди вышли навстречу российской технике и оккупанты развернулись обратно.
"Не бойтесь давать отпор захватчикам!", - написал.
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"Слава Украине! Героям слава!", - восклицали горожане, прогоняя российский танк.
В Запорожье искали стрелка, который стрелял по гражданским в бомбоубежище.
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