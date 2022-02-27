Мэр с горожанами разогнали российские танки

"Слава Украине!" - восклицали горожане.

В Днепрорудном Запорожской области мэр города Евгений Матвеев вместе с местными жителями остановили вражеский танк.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Люди вышли навстречу российской технике и оккупанты развернулись обратно.

"Не бойтесь давать отпор захватчикам!", - написал.

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"Слава Украине! Героям слава!", - восклицали горожане, прогоняя российский танк.

В Запорожье искали стрелка, который стрелял по гражданским в бомбоубежище.