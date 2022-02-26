Бомбоубежищами ходят диверсанты: просят быть внимательными

Бомбохранилища могут быть под прицелом диверсантов. Фото: Kharkiv

Спасатели не проверяют укрытия, подвалы, паркинги. Люди, которые представляются работниками ГСЧС, могут быть диверсантами.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

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"Сейчас наблюдаются случаи, когда в бомбоубежища и временные укрытия заходят лица, которые представляются сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, и говорят, что им необходимо провести проверку этих сооружений.

Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области официально сообщает, что все бомбоубежища, временные укрытия, защитные сооружения, подвалы, паркинги и станции метрополитена круглосуточно открыты для обеспечения безопасности гражданского населения от поражения вражеской авиации и артиллерии.

Никаких проверок #ГСЧС Украины не осуществляет‼️", говорится в сообщении.

Спасатели просят людей быть бдительными и немедленно сообщать о таких случаях в правоохранительные органы или в Службу спасения.

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Харьковщина продолжает держать оборону. Основные бои с агрессором вчера проходили в направлении Дергачев, Циркунов и Чугуева.

Враг понес очень большие потери – были уничтожены более ста единиц бронированной техники и убиты сотни российских захватчиков. После серьезного сопротивления наших – войска РФ начали позорно целить из артиллерии по социальной инфраструктуре. Снаряды попали в центр крови Алексеевка и детскую областную больницу. Повреждены жилые дома на Салтовке и ХТЗ.