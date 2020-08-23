Медики бросили труп женщины в подъезде: как отреагировали чиновники

В Ровно медики бросили мертвую женщину в подъезде, потому что боялись коронавируса. Фото Ровно 1

На днях в Ровно в "скорой" скончалась 71-летняя женщина с подозрением на коронавирус. Медики оставили труп женщины в подъезде. Инцидент получил огласку.

В управлении здравоохранения Ровенской облгосадминистрации говорят, что рассмотрели этот вопрос. И уже определили алгоритм действий в подобных ситуациях в будущем, рассказал начальник управления Олег Вивсянник.

"Работники скорой медицинской помощи позвонили в полицию для того, чтобы установить, не было ли признаков насильственной смерти. Экстренная медицинская помощь не транспортирует тела умерших, это запрещено. Тело транспортируют коммунальные службы для проведения судебно-медицинской экспертизы, или в патологоанатомическое отделение. Однако, была задержка с коммунальными службами", - объяснил корреспонденту Gazeta.ua Олег Вивсянник.

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Женщину успели загрузить в "скорую". А через несколько минут вынесли и сообщили о смерти, по словам свидетелей и родственников. Поэтому медики не должны были оставлять тело в подъезде. Поскольку "скорая" была местом смерти пациентки, говорит адвокат Сергей Старенький.

"Если пациент умирает в "скорой", его же не оставляют на дороге. Медики должны доставить тело в больницу, зафиксировать факт смерти и вызвать туда полицию. Или дождаться приезда полиции, пока пациент в "скорой". Затем уже полиция вызывает авто для перевозки трупов и тело везут в морг. Здесь явное злоупотребление со стороны медиков. Которое даже может расцениваться как надругательство над телом", - пояснил адвокат.

В Ровно тело умершей женщины пролежало 5 ч. в подъезде жилого дома на ул. Соборной, поскольку ни одна из служб не взялась доставить умершей в морг. У 71-летней пенсионерки было подозрение на коронавирус, поэтому ни одна служба не рискнула транспортировать ее. В конце концов родственники сами занесли тело покойной в квартиру. Ее сын общается с адвокатами, чтобы найти и наказать виновных.