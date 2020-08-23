Медики бросили труп женщины в подъезде: как отреагировали чиновники

 
Ексклюзивы
1/5
Кличко угощают пивом, пограничники закапывают столбы в Крыму - история независимой Украины в 29 снимках
Кличко угощают пивом, пограничники закапывают столбы в Крыму - история независимой Украины в 29 снимках
Просмотров: 306
Доллар, латте и бутылка пива: что можно купить на 29 грн
Доллар, латте и бутылка пива: что можно купить на 29 грн
Просмотров: 549
Независимость - это отсутствие ностальгии по оккупационным режимам
Независимость - это отсутствие ностальгии по оккупационным режимам
Просмотров: 135
Независимость - это возможность избежать голода и потерь на войне
Независимость - это возможность избежать голода и потерь на войне
Просмотров: 135
Независимость - это свобода каждого человека
Независимость - это свобода каждого человека
Просмотров: 90
Независимость – это добровольцы и Донецкий аэропорт
Независимость – это добровольцы и Донецкий аэропорт
Просмотров: 261
Независимость - это закаленная в боях армия
Независимость - это закаленная в боях армия
Просмотров: 657
Независимость - это собственный путь развития и ощущение свободы
Независимость - это собственный путь развития и ощущение свободы
Просмотров: 108
"Будет меньше независимых депутатов" - эксперт оценила новое избирательное законодательство
"Будет меньше независимых депутатов" - эксперт оценила новое избирательное законодательство
Просмотров: 270
Независимость – это достоинство
Независимость – это достоинство
Просмотров: 198
Фото
Все фото
8
3
5
4
6
52-летнего мужчину поймали на развращении ребенка
52-летнего мужчину поймали на развращении ребенка
В центре погиб 30-летний мужчина
В центре погиб 30-летний мужчина
Работник автосервиса с гранатой взял в заложники полицейского
Работник автосервиса с гранатой взял в заложники полицейского
Мужчину разорвало взрывом в собственном доме
Мужчину разорвало взрывом в собственном доме
В Калифорнии огромные пожары вспыхнули с новой силой. Фото и видео
В Калифорнии огромные пожары вспыхнули с новой силой. Фото и видео
Видео
Все видео
Ау, СБУ, Нацсовет? Мураевский телеканал пробил дно антиукраинским роликом
Ау, СБУ, Нацсовет? Мураевский телеканал пробил дно антиукраинским роликом
В столице произошла авария - подозревают сына чиновника
В столице произошла авария - подозревают сына чиновника
Мужчина бросался с ножом на родных и повесился у них на глазах
Мужчина бросался с ножом на родных и повесился у них на глазах
Задержанный за домашнее насилие мужчина признался в убийствах двух друзей
Задержанный за домашнее насилие мужчина признался в убийствах двух друзей
В Киеве задержали иностранца-поджигателя машин
В Киеве задержали иностранца-поджигателя машин
Интервью
1/5
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 1242
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 2034
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 6381
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Просмотров: 2187
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1 Просмотров: 2592
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
23 августа 2020
Просмотров: 396
Прославився
Відколи нардеп Віктор Медведчук судиться з істориком Вахтангом Кіпіані, книжку останнього "Справа Василя Стуса" важко дістати. В інтернет-магазинах ...
понедельник, 24 августа 2020 09:20

Медики бросили труп женщины в подъезде: как отреагировали чиновники

  Комментировать
Медики бросили труп женщины в подъезде: как отреагировали чиновники
В Ровно медики бросили мертвую женщину в подъезде, потому что боялись коронавируса. Фото Ровно 1

На днях в Ровно в "скорой" скончалась 71-летняя женщина с подозрением на коронавирус. Медики оставили труп женщины в подъезде. Инцидент получил огласку.

В управлении здравоохранения Ровенской облгосадминистрации говорят, что рассмотрели этот вопрос. И уже определили алгоритм действий в подобных ситуациях в будущем, рассказал начальник управления Олег Вивсянник.

"Работники скорой медицинской помощи позвонили в полицию для того, чтобы установить, не было ли признаков насильственной смерти. Экстренная медицинская помощь не транспортирует тела умерших, это запрещено. Тело транспортируют коммунальные службы для проведения судебно-медицинской экспертизы, или в патологоанатомическое отделение. Однако, была задержка с коммунальными службами", - объяснил корреспонденту Gazeta.ua Олег Вивсянник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Причину смерти 35-летней женщины спутали с коронавирусом

Женщину успели загрузить в "скорую". А через несколько минут вынесли и сообщили о смерти, по словам свидетелей и родственников. Поэтому медики не должны были оставлять тело в подъезде. Поскольку "скорая" была местом смерти пациентки, говорит адвокат Сергей Старенький.

"Если пациент умирает в "скорой", его же не оставляют на дороге. Медики должны доставить тело в больницу, зафиксировать факт смерти и вызвать туда полицию. Или дождаться приезда полиции, пока пациент в "скорой". Затем уже полиция вызывает авто для перевозки трупов и тело везут в морг. Здесь явное злоупотребление со стороны медиков. Которое даже может расцениваться как надругательство над телом", - пояснил адвокат.

В Ровно тело умершей женщины пролежало 5 ч. в подъезде жилого дома на ул. Соборной, поскольку ни одна из служб не взялась доставить умершей в морг. У 71-летней пенсионерки было подозрение на коронавирус, поэтому ни одна служба не рискнула транспортировать ее. В конце концов родственники сами занесли тело покойной в квартиру. Ее сын общается с адвокатами, чтобы найти и наказать виновных.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Медики бросили труп женщины в подъезде: как отреагировали чиновники». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
августа

Под слоем лавы нашли дома и тела людей и животных

Кличко угощают пивом, пограничники закапывают столбы в Крыму - история независимой Украины в 29 снимках

Чипсы изобрели случайно

Самое читаемое
Ау, СБУ, Нацсовет? Мураевский телеканал пробил дно антиукраинским роликом
Ау, СБУ, Нацсовет? Мураевский телеканал пробил дно антиукраинским роликом
 2 Просмотров: 11115
Молю Бога, чтобы не возродили уничтоженный Коломойским &quot;Днепр&quot; – мэр Филатов
Молю Бога, чтобы не возродили уничтоженный Коломойским "Днепр" – мэр Филатов Просмотров: 6903
Вооруженные силы получили новейшее вооружение и технику
Вооруженные силы получили новейшее вооружение и технику
12
 Просмотров: 6489
В Киеве попрощались с отцом Марины Порошенко
В Киеве попрощались с отцом Марины Порошенко
8
 Просмотров: 6273
Женщина выбросила новорожденного младенца в туалет и легла спать
Женщина выбросила новорожденного младенца в туалет и легла спать Просмотров: 5148
Происшествия
Страшное ДТП в Киеве: Пьяный водитель насмерть сбил женщину с маленьким ребенком
Страшное ДТП в Киеве: Пьяный водитель насмерть сбил женщину с маленьким ребенком Просмотров: 441
Сгорела церковь XVIII века
Сгорела церковь XVIII века Просмотров: 171
52-летнего мужчину поймали на развращении ребенка
52-летнего мужчину поймали на развращении ребенка
8
 Просмотров: 945
Ау, СБУ, Нацсовет? Мураевский телеканал пробил дно антиукраинским роликом
Ау, СБУ, Нацсовет? Мураевский телеканал пробил дно антиукраинским роликом
 2 Просмотров: 11115
Нашли тела пропавших 7-летних товарищей
Нашли тела пропавших 7-летних товарищей Просмотров: 2808
Больше всего комментируют
7
На месте Лукашенко я бы провел новые выборы - Зеленский
4
Будьте серьезнее, иначе произойдет как в Италии - Зеленский обратился к украинцам
3
Лукашенко уверяет белорусов, что 60% фотографий с травмами протестующих – постановочные кадры
2
Лукашенко разрешил военным без предупреждения отвечать на внешнюю агрессию
2
В КНР одобрили испытания вакцины от коронавируса на основе клеток насекомых
Голосов: 2810
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua