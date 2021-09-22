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среда, 22 сентября 2021 18:10

Мать с двумя дочерьми умерли при загадочных обстоятельствах

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Мать с двумя дочерьми умерли при загадочных обстоятельствах
В Житомирской области загадочно умерли мать и ее двое дочерей. Фото: zt.npu.gov.ua

В Коростене Житомирской области при загадочных обстоятельствах умерли 77-летняя женщина и дочери 53 и 48 лет.

Старшей сестры не стало 19 сентября, когда помогала с ремонтом 84-летнему пенсионеру. Организовать ее похороны на следующий день приехал брат. В квартире нашел тела матери и другой сестры, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"53-летняя женщина помогала с ремонтом в квартире 84-летнего пенсионера, когда почувствовала себя плохо. Ее состояние ухудшалось стремительно. Она умерла еще до прибытия "скорой". На следующий день по месту жительства женщины обнаружили тела еще двух человек - ее матери и сестры. Их нашел сын умершей, когда приехал организовывать похороны. Не смог попасть в квартиру и вынужден был обратиться за помощью к спасателям", - рассказали полицейские.

Причиной смертей женщин стала интоксикация, по предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы. Для дальнейшего исследования из квартиры изъяли грибы и немагазинные алкогольные напитки.

Устанавливают все обстоятельства.

В селе Голодьки Хмельницкого района Винницкой области нашли мертвыми 71-летнего мужчину и детей 3 и 5 лет. 71-летнюю женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.

О происшествии сообщила дочь умершего, которая и нашла его тело.

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