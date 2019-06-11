Мать пыталась продать своего ребенка в сексуальное рабство

Женщина продала дочь за 2,7 тыс. долларов. Фото: Нацполиция

Во Львове женщина пыталась продать свою 17-летнюю дочь в сексуальное рабство за границу.

Ее задержали во Львовском международном аэропорту при получении 2,7 тыс. долларов, сообщает пресс-служба полиции области.

"После получения денег женщина планировала передать дочь для дальнейшей сексуальной эксплуатации в Чешскую Республику", - рассказали в полиции.

Задержанная неоднократно привлекалась к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей, насилие в семье, занятие проституцией.

Теперь женщине грозит тюрьма сроком от 8 до 15 лет. Досудебное расследование продолжается.

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В Хмельницком задержали местную жительницу, которая пыталась продать в сексуальное рабство 15-летнюю дочь. Своего ребенка мать оценила в 40 тыс. грн. Правоохранители задержали злоумышленницу в одном из парков после того, как она получила первый транш в размере 20 тыс. грн.