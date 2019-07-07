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воскресенье, 07 июля 2019 08:57

Мать цинично врала: открылись страшные факты по делу об убийстве 13-летней Инны Дубик

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Мать цинично врала: открылись страшные факты по делу об убийстве 13-летней Инны Дубик
В селе Миролюбовка Пятихатского района Днепропетровской области нашли тело 13-летней Инны Дубик. Была изнасилована и убита. Фото - Новое Время

Мать изнасилованной и убитой 13-летней Инны Дубик из села Миролюбовка Днепропетровской области, даже не пыталась искать дочь.

Она убеждала, что девочка где-то гуляет по селу, рассказала начальник службы по делам детей Пятихатской райгосадминистрации Елена Компаниец.

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"Мне страшно смотреть матери девочки в глаза. Она мне спокойно цинично врала. Я искала ее девочку, а она цинично врала. И еще она была равнодушной, без эмоций. Я по телефону "заставляла" ее искать девочку, она мне отвечала, и где же я ее найду. На вопрос, почему так поздно сообщила полиции о пропаже девочки, "мать" отвечала, что где-то то по селу она появлялась. Спрашивала, где же девочка ночует, мать отвечала - там где и гуляет. То есть полный ноль. Вот чувство матери к факту исчезновения своего ребенка", - рассказала Компаниец.

И поблагодарила всех, кто принимал участие в поисках ребенка.

В селе Миролюбовка Пятихатского района Днепропетровской 5 июля нашли тело 13-летней Инны Дубик. Была изнасилована и убита. Девочка исчезла днем ​​23 июня. Пошла в магазин и не вернулась. Родители о ее исчезновении сообщили только через неделю - 29 июня. Мать уверяла, что все это время пыталась искать Инну самостоятельно.

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Дата
07
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