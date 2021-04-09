Мать была на кухне: 15-летний подросток в гостях изнасиловал 2-летнюю девочку

Мать хлопотала на кухне, когда 15-летний парень напал на ее ребенка Фото: pixabay.com

В Днепропетровской области 15-летний подросток, находясь в гостях, изнасиловал 2-летнюю девочку.

Инцидент произошел 8 апреля в селе Адамовка. Мать хлопотала на кухне, когда 15-летний парень напал на ее ребенка, пишет "Информатор".

Известно, что подросток последние несколько дней проживал в доме женщины. Она услышала, как заплакала ее дочь. Когда забежала в комнату, увидела, что подросток держит ребенка на руках. Он объяснил, что ребенок упал, а он пытался его успокоить.

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Однако мать обнаружила на теле ребенка и постели кровь, из-за чего стала кричать на парня. Тот испугался и убежал домой. Правоохранителям подросток признался в изнасиловании.

В полиции уже открыли уголовное производство. Следствие продолжается.

В Каменском на Днепропетровщине мужчина изнасиловал 13-летнюю дочь. Это произошло 3 марта, когда девочка у него гостила.