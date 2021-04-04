13-летнюю девушку изнасиловал родной отец

В Каменском мужчину подозревают в изнасиловании 13-летней дочери. Фото: npu.gov.ua

В Каменском на Днепропетровщине мужчина изнасиловал 13-летнюю дочь.

Это произошло 3 марта, когда девочка у него гостила, сообщили сегодня, 4 апреля, в Каменском районном управлении полиции.

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"В полицию с заявлением обратилась 50-летняя женщина, которая сообщила, что ее бывший муж совершил распутные действия в отношении 13-летней дочери, когда девочка находилась в гостях у отца", - рассказали в полиции.

Следователи открыли уголовное производство. Назначен комплекс соответствующих судебно-медицинских экспертиз с целью установления всех обстоятельств происшествия. Продолжается досудебное расследование.

В Клишковцах Хотинского района Черновицкой области задержали извращенца, который минимум 7 раз изнасиловал собственную дочь. Ребенку не исполнилось и 14-ти лет. Насильник угрожал убить дочь, бил по различным частям тела. Затем изнасиловал, лишив девственности.