Мать 16-летнего водителя Infiniti из Харькова боится ехать в Украину

Мать 16-летнего Николая Харьковского находиться за границей. В Украину возвращаться боится из-за угроз. Фото: 2day.kh.ua

У 16-летнего Николая Харьковского, который за рулем Infiniti устроил смертельное ДТП в Харькове, взять кровь будет проблематично.

Об этом рассказала адвокат подозреваемого Инна Данилова, пишет KHARKIV Today.

Женщина объяснила, что по закону все следственные действия в отношении несовершеннолетних должны происходить в присутствии адвоката и родителя. Однако мать подростка пока боится возвращаться в Украину из-за угроз. Как утверждает Данилова, мать является владелицей Infiniti и находится в Германии, пишет "ВВС Украина".

"Изменились условия посещения СИЗО. Сложность в чем — отец не вакцинирован. Без отца мы не проведем следственное действие. Поэтому отцу нужно сделать ПЦР-тест. Мать не приехала, боится приезжать. Она звонит, но боится приезжать. Говорит: "Я таких угроз в своей жизни...". Человек просто в шоке", - сказала адвокат.

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5 ноября в полиции возбудили уголовное производство по факту поступления Даниловой угроз. Правоохранители, утверждает адвокат, долгое время не делали этого. Наконец ее признали потерпевшей и допросили.

"Угрозы были в течение четырех дней. Было препятствие в рассмотрении моего заявления. В связи с угрозами, я сделала объявление в интернете, и мне никто не хотел открывать его (производство. - Gazeta.ua). Я сначала подала заявление на имя начальника следственного отдела Главного управления Нацполиции Сергея Чижа. Он вместе с заявлением о предоставлении мне государственной защиты перенаправил в отдел ДТП тем следователям, которые расследуют уголовное дело в отношении моего подзащитного. Те перенаправили мое заявление в киевский райотдел и они уже открыли. Охрану мне не предоставили", - рассказала адвокат.

26 октября Николай Харьковский за рулем внедорожника проехал на красный свет на большой скорости и столкнулся с легковым автомобилем Chevrolet. От мощного удара легковушку буквально разорвало на части. Водитель 58-летний Игорь Носов погиб мгновенно. Водитель и пассажиры люксового автомобиля травмировались. Сдавать кровь на анализ добровольно Харьковский отказался, на что имел право. Но именно анализ крови может полностью исключить отсутствие в организме каких-либо веществ, прямо влияющих на квалификацию преступления. Один из адвокатов семьи погибшего Носова Маси Найем заявил, что кровь для проведения экспертиз у подростка возьмут принудительно.