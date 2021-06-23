Массовое минировании в Киеве: взрывчатку ищут на вокзалах и ТРЦ

На возможно заминированных объектах работают взрывотехники. Фото: facebook.com/vts.rovno

В среду, 23 июня, сообщили о минировании Центрального и Южного вокзалов Киева.

Об этом информирует пресс-служба Укрзализныци.

"Временно ограничена работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов в Киеве в связи с сообщением о якобы минировании", - говорится в сообщении.

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Также правоохранители проверяют информацию о минировании ряда гостиниц и торгово-развлекательных центров в столице, сообщила пресс-секретарь полиции Шевченковского района Анна Зубрева.

"Сегодня заминированы ТРЦ "Украина", "Гулливер" и "Глобус". Относительно названий гостиниц сказать не могу", - рассказала она в эфире канала "Украина 24".

На местах работают правоохранители и взрывотехники.

17 июня Киевом прокатилась волна "минирований". Аноним сообщил о минировании четырех станций метро, Центрального железнодорожного и Южного вокзала и самолета в аэропорту "Борисполь".