В Харькове прогремел мощный взрыв: есть пострадавшие

Мужчина бросил гранату о землю. Фото: Телеграмм Харьков 1654

В Харькове мужчина в неадекватном состоянии подорвал гранату, бросив ее о землю.

Три человека пострадали, сообщают местные Телеграмм-каналы.

"Из-за осколочного ранения одному грозит ампутация ноги. В момент взрыва рядом находился ребенок, от испуга он побежал во дворы. Сейчас его ищут", - пишет "Харьков 1654".

"Шарахнуло на весь район. Зацепило прохожего парня (скорая оказывает помощь), повреждена машину. Местные пацаны разбили неадеквату рожу. На месте уже работает полиция", - сообщает канал "Труха".

В пресс-службе полиции области подтвердили информацию о взрыве и ранении трех человек.

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"Информация о происшествии на проспекте Гагарина поступила в отделение полиции №1 Харьковского райуправления милиции №1 8 июня в 21:53 от прохожего. По адресу выехала следственно-оперативная группа. Злоумышленника 1992 года рождения задержали, сейчас с ним работают полицейские", - сказано в сообщении.

В Николаевской области мужчина бросил гранату РГД-5 в дом односельчанину.

Тот отказался давать соседу наркотики.