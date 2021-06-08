В Харькове прогремел мощный взрыв: есть пострадавшие

В Харькове мужчина в неадекватном состоянии подорвал гранату, бросив ее о землю.
Три человека пострадали, сообщают местные Телеграмм-каналы.
"Из-за осколочного ранения одному грозит ампутация ноги. В момент взрыва рядом находился ребенок, от испуга он побежал во дворы. Сейчас его ищут", - пишет "Харьков 1654".
"Шарахнуло на весь район. Зацепило прохожего парня (скорая оказывает помощь), повреждена машину. Местные пацаны разбили неадеквату рожу. На месте уже работает полиция", - сообщает канал "Труха".
В пресс-службе полиции области подтвердили информацию о взрыве и ранении трех человек.
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"Информация о происшествии на проспекте Гагарина поступила в отделение полиции №1 Харьковского райуправления милиции №1 8 июня в 21:53 от прохожего. По адресу выехала следственно-оперативная группа. Злоумышленника 1992 года рождения задержали, сейчас с ним работают полицейские", - сказано в сообщении.
В Николаевской области мужчина бросил гранату РГД-5 в дом односельчанину.
Тот отказался давать соседу наркотики.
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