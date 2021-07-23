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пятница, 23 июля 2021 03:51

Массовая гибель рыбы: толстолобов с рублеными ранами обнаружили вблизи Днепр-ГЭС

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Массовая гибель рыбы: толстолобов с рублеными ранами обнаружили вблизи Днепр-ГЭС
Мертвую рыбу обнаружили вблизи плотины Днепр-ГЭС. Фото: zp.darg.gov.ua

В Запорожской области, вблизи плотины Днепр-ГЭС обнаружили большое количество мертвой рыбы. Массовую гибель толстолобика зафиксировали инспекторы рыбоохранного патруля.

"Ориентировочный общий вес погибших толстолобиков составляет около 4000 кг. Часть погибшей рыбы опустилась на дно, поэтому данные по количеству погибшей рыбы будут уточнять", - сообщило Государственное агентство рыбного хозяйства и мелиорации.

У погибших рыб обнаружили физические повреждения туловища - в частности, рубленые раны, отсутствие частей тела, в основном голов.

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Данные по массовой гибели рыб передадут в другие компетентные органы для расследования и установления причин смерти.

В конце мая между селами Лехновка и Недра Броварского района Киевской области зафиксировали мор рыбы.
30 мая вода в русле недр стала коричневого цвета, а на следующий день начала гибнуть плотва. Была обнаружена гибель 300 рыб.

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