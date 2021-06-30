 
Ексклюзивы
1/5
"Карательный инструмент": приведут ли санкции СНБО к узурпации власти Зеленским
"Карательный инструмент": приведут ли санкции СНБО к узурпации власти Зеленским
Просмотров: 36
Медведь разодрал подростка, а девушку задушила машинка - составили рейтинг самых ужасных смертей украинцев
Медведь разодрал подростка, а девушку задушила машинка - составили рейтинг самых ужасных смертей украинцев
Просмотров: 504
"Давление Запада": почему Рада возобновила тюрьму за ложь в декларациях
"Давление Запада": почему Рада возобновила тюрьму за ложь в декларациях
Просмотров: 99
Киркорову и Басте позволил выступать в Украине Зеленский - эксперт
Киркорову и Басте позволил выступать в Украине Зеленский - эксперт
1 Просмотров: 198
Украинцев возмутил язык футболистов сборной
Украинцев возмутил язык футболистов сборной
Просмотров: 1035
Электроэнергия подорожает осенью - эксперт
Электроэнергия подорожает осенью - эксперт
Просмотров: 432
"Мы прошли в 1/4 финала" - как фанаты болели за Украину
"Мы прошли в 1/4 финала" - как фанаты болели за Украину
Просмотров: 1170
Слонов и крокодилов "поселили" в центре Киева: впечатляющие фото
Слонов и крокодилов "поселили" в центре Киева: впечатляющие фото
Просмотров: 819
"В ЕС потеряют доверие к Украине". Каковы будут последствия обхода системы "Прозорро" на 5 млрд грн
"В ЕС потеряют доверие к Украине". Каковы будут последствия обхода системы "Прозорро" на 5 млрд грн
Просмотров: 630
Будет большой распил ко Дню Независимости: основатель Prozorro о закупках на 5 млрд без тендеров
Будет большой распил ко Дню Независимости: основатель Prozorro о закупках на 5 млрд без тендеров
Просмотров: 594
Фото
Все фото
4
3
3
4
4
Маршрутка с пассажирами врезалась в дерево, есть пострадавшие
Маршрутка с пассажирами врезалась в дерево, есть пострадавшие
Киллер ждал во дворе: новые подробности о расстреле представителя Нацкорпуса
Киллер ждал во дворе: новые подробности о расстреле представителя Нацкорпуса
12-летний школьник потратил деньги и пошел просить милостыню. Искали всю ночь
12-летний школьник потратил деньги и пошел просить милостыню. Искали всю ночь
Три человека разбились на трассе: фото и видео рокового столкновения
Три человека разбились на трассе: фото и видео рокового столкновения
Двое студентов-иностранцев погибли, еще трое - в больнице: кадры трагедии
Двое студентов-иностранцев погибли, еще трое - в больнице: кадры трагедии
Видео
Все видео
В Венгрии украинец пытался изнасиловать 55-летнюю женщину
В Венгрии украинец пытался изнасиловать 55-летнюю женщину
Вода затопила улицу Киева: видео масштабной аварии
Вода затопила улицу Киева: видео масштабной аварии
ФЛП прорвались на Банковую. Полиция применила слезоточивый газ
ФЛП прорвались на Банковую. Полиция применила слезоточивый газ
Авто снесло людей на переходе - шокирующее видео
Авто снесло людей на переходе - шокирующее видео
Мужчина избил бывшую и ее коллегу на рабочем месте (18+)
Мужчина избил бывшую и ее коллегу на рабочем месте (18+)
Интервью
1/5
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Просмотров: 117
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 747
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2133
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 765
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
3 Просмотров: 405
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
27 июня 2021
Просмотров: 990
Виплати важливіші
– Не думав, що можна так закохатися. Втрачаю голову, – каже Олександр. Ольгу побачив три роки тому на відпочинку біля річки. За ...
среда, 30 июня 2021 20:16

Маршрутка с пассажирами врезалась в дерево, есть пострадавшие
4

  Комментировать

В Киеве маршрутка с пассажирами врезалась в столб, есть пострадавшие.

Авария произошла на улице Курнатовского. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"Маршрутка под номером 476 на полной скорости врезалась в столб у дороги. Несколько пассажиров пострадали, точное количество неизвестно. Их госпитализировали. Некоторым оказали медицинскую помощь врачи скорой прямо на месте аварии", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нашли тело мужчины, который ценой собственной жизни спас детей

Водитель говорит, что у автобуса отказали тормоза.

В Киеве маршрутка с пассажирами врезалась в дерево. Фото: dtp.kiev.ua
В Киеве маршрутка с пассажирами врезалась в дерево. Фото: dtp.kiev.ua
В Киеве маршрутка с пассажирами врезалась в дерево. Фото: dtp.kiev.ua
В Киеве маршрутка с пассажирами врезалась в дерево. Фото: dtp.kiev.ua

Возле села Костычи в Баштанском районе Николаевщины столкнулись KIA Optima и Mazda. Три человека погибли, еще двое - травмированы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Маршрутка с пассажирами врезалась в дерево, есть пострадавшие». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
июня

Кто и как провозглашал Акт восстановления независимости Украины в 1941 году - подборка фото

На теле священника вырезали крест и посыпали солью

Провозгласило Акт восстановления Украинского Государства

Украинское научное общество заставили выехать за границу

Над тайгой прогремел Тунгусский взрыв

Ученые нашли ген, запускающий развитие сколиоза

Самое читаемое
Российский провокатор явился на матч Украины с триколором и советскими символами. Чем все закончилось
Российский провокатор явился на матч Украины с триколором и советскими символами. Чем все закончилось
3
 Просмотров: 9414
Украина одолела Швецию с голом на последней добавленной минуте – 2:1
Украина одолела Швецию с голом на последней добавленной минуте – 2:1
 Просмотров: 5850
Впервые в истории трансгендер победила на конкурсе красоты: эффектные фото
Впервые в истории трансгендер победила на конкурсе красоты: эффектные фото
8
 Просмотров: 5499
Почему Украина вышла в четвертьфинал Евро
Почему Украина вышла в четвертьфинал Евро
 Просмотров: 4383
Завтра июль: каким знакам астролог предсказывает деньги и карьерное процветание
Завтра июль: каким знакам астролог предсказывает деньги и карьерное процветание
 Просмотров: 3906
Происшествия
Мужчина случайно узнал, что "умер" 10 лет назад
Мужчина случайно узнал, что "умер" 10 лет назад Просмотров: 9
Киллер ждал во дворе: новые подробности о расстреле представителя Нацкорпуса
Киллер ждал во дворе: новые подробности о расстреле представителя Нацкорпуса
3
 Просмотров: 315
90-летняя женщина погибла в шахте лифта
90-летняя женщина погибла в шахте лифта Просмотров: 99
12-летний школьник потратил деньги и пошел просить милостыню. Искали всю ночь
12-летний школьник потратил деньги и пошел просить милостыню. Искали всю ночь
3
 Просмотров: 387
Мчал на грани возможностей: назвали причины смерти 23-летнего бегуна
Мчал на грани возможностей: назвали причины смерти 23-летнего бегуна Просмотров: 378
Больше всего комментируют
32
"Протянули соломинку дружбы России" - Киркоров намылился в Украину
13
Зеленского обвинили в госизмене - под ОП собрались по делу "вагнеровцев"
3
В центре Санкт-Петербурга прозвучал гимн Украины
1
"Действия Зеленского - предательство государственных интересов Украины". Акция протеста прошла под окнами президента
1
Вакцинированных Covishield не пускают в ЕС
Голосов: 80
Голосование Что поможет Украине пройти Англию в четвертьфинал Евро?
  • 1) План на игру от тренерского штаба
  • 2) В Риме трибуны будут поддерживать Шевченко
  • 3) Ничего
Просмотреть