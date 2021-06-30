Маршрутка с пассажирами врезалась в дерево, есть пострадавшие

В Киеве маршрутка с пассажирами врезалась в столб, есть пострадавшие.

Авария произошла на улице Курнатовского. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"Маршрутка под номером 476 на полной скорости врезалась в столб у дороги. Несколько пассажиров пострадали, точное количество неизвестно. Их госпитализировали. Некоторым оказали медицинскую помощь врачи скорой прямо на месте аварии", - говорится в сообщении.

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Водитель говорит, что у автобуса отказали тормоза.

Возле села Костычи в Баштанском районе Николаевщины столкнулись KIA Optima и Mazda. Три человека погибли, еще двое - травмированы.