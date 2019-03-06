Мангера отстранили от должности

Подозреваемого в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера на месяц отстранили от исполнения обязанностей главы Херсонского облсовета.

Соответствующее решение принял Шевченковский райсуд Киева утром 6 марта.

Так суд частично удовлетворил ходатайство стороны обвинения - подозреваемого отстранили до 6 апреля. Прокуратура просила на два месяца.

Адвокаты Мангера заявили, что будут обжаловать решение суда.

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На активистку Екатерину Гандзюк напали и облили кислотой 31 июля 2018-го. Получила 40% ожогов тела, пережила 11 операций. Боролась за жизнь 3 месяца, но 4 ноября в отделении Киевского ожогового центра умерла.

В организации ее убийства подозревают руководителя Херсонского областного совета Владислава Мангера. По версии следствия, он заказал убийство через двух посредников - Алексея Левина и Игоря Павловского. Заплатил им $5,6 тыс. Последний нашел организатора убийства Сергея Торбина.

Мангеру грозит 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение с конфискацией имущества. 15 февраля его взяли под стражу до 3 марта. В тот же день его адвокат Дмитрий Ильченко внес 2,497 млн грн залога.