Майор в отставке умер при задержании

В Кропивницком при задержании умер майор милиции в отставке. Фото - cbn.com.ua

16 июля около 22:30 в Кропивницком при задержании умер майор милиции в отставке.

Мужчину на автомобиле ВАЗ патрульные остановили на ул Садовой. Нарушал правила дорожного движения, имел признаки алкогольного опьянения. После остановки пытался спровоцировать драку с патрульными, сообщили в пресс-службе ведомства.

"У водителя были признаки опьянения и не было при себе документов на право управления транспортным средством. Отказывался выполнять законные требования полицейских и пытался спровоцировать драку с полицейскими. Позвал на место происшествия своих знакомых, которые также устроили потасовку с патрульными. В отношении указанных лиц и водителя полицейские применили спецсредства. После задержания патрульные заметили, что водитель автомобиля ВАЗ теряет сознание. Полицейские сразу начали оказывать домедицинскую помощь и вызвали на место скорую. Врачи оказали неотложную помощь, однако усилия были напрасными ", - сказано сообщении.

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Во время предварительного осмотра тела судебно-медицинским экспертом видимых телесных повреждений, которые могли бы стать причиной смерти, не обнаружено. Подробно причины смерти будут устанавливаться экспертизой. Ведется следствие.

Умершему майору было 52 года, сообщила его невестка Ольга Собченко. В момент смерти она с двумя сыновьями мужчины были рядом, передает CBN.

В Николаеве мужчина внезапно умер после применения к нему спецсредств патрульными полицейскими.