Майор в отставке умер при задержании

 
Ексклюзивы
1/5
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Просмотров: 459
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Просмотров: 495
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Просмотров: 639
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Просмотров: 639
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
1 Просмотров: 3078
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
2 Просмотров: 1395
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 864
Назвали главные реформы последних 5 лет
Назвали главные реформы последних 5 лет
Просмотров: 378
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
1 Просмотров: 1989
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Просмотров: 1674
Фото
Все фото
5
4
7
4
3
Мужчина и 2 детей погибли во время столкновения с автобусом на трассе
Мужчина и 2 детей погибли во время столкновения с автобусом на трассе
Новая Зайцева: 20-летняя водитель снесла палатку и людей на тротуаре
Новая Зайцева: 20-летняя водитель снесла палатку и людей на тротуаре
В Киеве многотонный грузовик упал с моста
В Киеве многотонный грузовик упал с моста
Фура протаранила легковушку и перевернулась: показали фото с места смертельного ДТП
Фура протаранила легковушку и перевернулась: показали фото с места смертельного ДТП
Пассажиры исчезли: на трассе нашли разбитую и расстрелянную иномарку
Пассажиры исчезли: на трассе нашли разбитую и расстрелянную иномарку
Видео
Все видео
В Киеве поймали "на горячем" воровку: показали видео
В Киеве поймали "на горячем" воровку: показали видео
Поймали судью, которая незаконно отбирала у людей квартиры
Поймали судью, которая незаконно отбирала у людей квартиры
Без вести пропавшую женщину нашли в озере с бетонными блоками на ногах
Без вести пропавшую женщину нашли в озере с бетонными блоками на ногах
Оползень на пляже: спасатели нашли инвентарь и одежду
Оползень на пляже: спасатели нашли инвентарь и одежду
Столкнулись 4 автомобиля: 6 человек в больнице
Столкнулись 4 автомобиля: 6 человек в больнице
Интервью
1/5
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Просмотров: 639
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1701
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 864
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 576
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2583
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
15 июля 2019
Просмотров: 1503
Вітер із Москви
На залізничному вокзалі в Ковелі у кріслах сплять кілька безхатьків. Смердять немилосердно. Трохи по­одаль — родина ромів. Кричать і ...
среда, 17 июля 2019 11:11

Майор в отставке умер при задержании

  Комментировать
Майор в отставке умер при задержании
В Кропивницком при задержании умер майор милиции в отставке. Фото - cbn.com.ua

16 июля около 22:30 в Кропивницком при задержании умер майор милиции в отставке.

Мужчину на автомобиле ВАЗ патрульные остановили на ул Садовой. Нарушал правила дорожного движения, имел признаки алкогольного опьянения. После остановки пытался спровоцировать драку с патрульными, сообщили в пресс-службе ведомства.

"У водителя были признаки опьянения и не было при себе документов на право управления транспортным средством. Отказывался выполнять законные требования полицейских и пытался спровоцировать драку с полицейскими. Позвал на место происшествия своих знакомых, которые также устроили потасовку с патрульными. В отношении указанных лиц и водителя полицейские применили спецсредства. После задержания патрульные заметили, что водитель автомобиля ВАЗ теряет сознание. Полицейские сразу начали оказывать домедицинскую помощь и вызвали на место скорую. Врачи оказали неотложную помощь, однако усилия были напрасными ", - сказано сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полицейскую осудили за издевательства над мужчиной

Во время предварительного осмотра тела судебно-медицинским экспертом видимых телесных повреждений, которые могли бы стать причиной смерти, не обнаружено. Подробно причины смерти будут устанавливаться экспертизой. Ведется следствие.

Умершему майору было 52 года, сообщила его невестка Ольга Собченко. В момент смерти она с двумя сыновьями мужчины были рядом, передает CBN.

В Николаеве мужчина внезапно умер после применения к нему спецсредств патрульными полицейскими.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Майор в отставке умер при задержании». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
июля

Военные выступили против власти

Словака избрали королем Мадагаскара

Крепость на берегу Дона штурмовали месяц

Вещи и косметику забирали у мертвецов. 5 лет назад Россия сбила Боинг МН17

Самое читаемое
Без вести пропавшую женщину нашли в озере с бетонными блоками на ногах
Без вести пропавшую женщину нашли в озере с бетонными блоками на ногах
 Просмотров: 26335
&quot;П***йте, хохлы, по дороге&quot; - охранник отеля взбесился от украинского языка
"П***йте, хохлы, по дороге" - охранник отеля взбесился от украинского языка
 6 Просмотров: 25434
FaceApp: как будут выглядеть звезды в старости
FaceApp: как будут выглядеть звезды в старости
14
 Просмотров: 20991
Самая богатая девушка мира Кайли Дженнер обнажилась в сети
Самая богатая девушка мира Кайли Дженнер обнажилась в сети
10
 Просмотров: 20000
Дети на берегу реки нашли клад
Дети на берегу реки нашли клад
 Просмотров: 19593
Происшествия
Полиция нашла, кто "мочил" Вакарчука СМС-ками
Полиция нашла, кто "мочил" Вакарчука СМС-ками Просмотров: 216
Мужчина и 2 детей погибли во время столкновения с автобусом на трассе
Мужчина и 2 детей погибли во время столкновения с автобусом на трассе
5
 Просмотров: 405
Появилось видео с места гибели кандидата в нардепы
Появилось видео с места гибели кандидата в нардепы Просмотров: 2377
Новая Зайцева: 20-летняя водитель снесла палатку и людей на тротуаре
Новая Зайцева: 20-летняя водитель снесла палатку и людей на тротуаре
4
 Просмотров: 2061
В Киеве многотонный грузовик упал с моста
В Киеве многотонный грузовик упал с моста
7
 Просмотров: 1107
Больше всего комментируют
13
Вакарчук обошел на повороте Порошенко: свежая социология
11
"Чем больше будут зарабатывать люди – тем быстрее заработает экономика"
8
Вчера проходил, сегодня - "ніт". Социологи не могут "поделить" Вакарчука
7
"Ему нужна капитуляция" - Турчинов предупредил Зеленского касательно Путина
6
"П***йте, хохлы, по дороге" - охранник отеля взбесился от украинского языка
Голосов: 63
Голосование Какой из украинских музыкальных фестивалей этого лета вы считаете лучшим?
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Файне місто
  • Leopolis Jazz Fest
  • ZaxidFest
  • Джаз на Дніпрі
  • Бандерштат
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua