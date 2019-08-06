Лошадь случайно убила 14-летнюю девочку

3 августа нашли тело мертвой девочки, привязанной к лошади, в селе Безлюдовка Харьковской области. Она была жительницей поселка Слобожанское.
Девочка хотела напоить коня водой, который пасся на лугу. Затем она привязала себя к нему за талию, пишет пресс-служба полиции в Харьковской области.
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Напуганное животное начало бежать. Лошадь удалось успокоить, но девочка умерла от полученных травм.
Дело квалифицировали как несчастный случай.
Чернобыльскую зону понемногу заселяют дикие лошади, которые в ХХ в. были истреблены в природе, но сохранены в зоопарках. Вместе с учеными Чернобыльского радиоэкологического биосферного заповедника фауну исследуют специалисты Киевского зоопарка.
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