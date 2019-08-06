Лошадь случайно убила 14-летнюю девочку

В результате несчастного случая с лошадью погибла 14-летняя девочка на Херсонщине. Фото: what-buddha-said.net

3 августа нашли тело мертвой девочки, привязанной к лошади, в селе Безлюдовка Харьковской области. Она была жительницей поселка Слобожанское.

Девочка хотела напоить коня водой, который пасся на лугу. Затем она привязала себя к нему за талию, пишет пресс-служба полиции в Харьковской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Баконьеры расстреляли стадо лосей

Напуганное животное начало бежать. Лошадь удалось успокоить, но девочка умерла от полученных травм.

Дело квалифицировали как несчастный случай.

Чернобыльскую зону понемногу заселяют дикие лошади, которые в ХХ в. были истреблены в природе, но сохранены в зоопарках. Вместе с учеными Чернобыльского радиоэкологического биосферного заповедника фауну исследуют специалисты Киевского зоопарка.