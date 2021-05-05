Лежала под кучей вещей: в ванной нашли тело новорожденной

В Николаеве 28-летняя женщина родила дома дочь и спрятала ее в ванной под грудой вещей. Фото: ua.depositphotos.com

В Николаеве полиция расследует обстоятельства смерти младенца.

Ребенка нашли сегодня, 5 мая, в ванной комнате квартиры под грудой вещей, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Соседи женщины сообщили в полицию, что та ожидала появления ребенка. Однако теперь ни признаков беременности у женщины, ни ребенка нет. Полицейские выяснили, что действительно 28-летняя женщина родила девочку дома еще 3 мая", - сказано в сообщении.

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Устанавливается, при каких обстоятельствах наступила смерть ребенка. Тело младенца направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Дело расследуют как умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка, за что предусмотрено до пяти лет заключения.

На Борщевской свалке в Тернопольской области нашли тело новорожденного. На страшную находку наткнулись работники коммунального предприятия. Младенец был завернут в детское одеяло.