Легковушку смяло о грузовик. Никто не выжил

Под Полтавой произошла смертельная авария. Фото: ГСЧС Полтавщины

На трассе неподалеку от села Приходьки в Пирятинском районе Полтавской произошла смертельная авария. Погибли четыре человека.

25 июля около 5:00 легковушка выехала на встречную полосу и на скоросте влетела в грузовик, сообщили на Telegram-канале ГУ ДСНС Полтавской области.

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Водитель и пассажиры автомобиля от полученных травм скончались еще до прибытия скорой. Их тела из смятой машины доставали спасатели.

На месте также работают полицейские.

В Луцком районе Волынской области в аварии погибли двое взрослых и ребенок. Еще девять человек травмированы. Все они ехали в легковушке, водитель которой не справился с управлением и врезался в дерево. Смертельный инцидент произошел в селе Печихвосты 18 июля около 18:07.