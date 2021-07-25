Легковушку смяло о грузовик. Никто не выжил

На трассе неподалеку от села Приходьки в Пирятинском районе Полтавской произошла смертельная авария. Погибли четыре человека.
25 июля около 5:00 легковушка выехала на встречную полосу и на скоросте влетела в грузовик, сообщили на Telegram-канале ГУ ДСНС Полтавской области.
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Водитель и пассажиры автомобиля от полученных травм скончались еще до прибытия скорой. Их тела из смятой машины доставали спасатели.
На месте также работают полицейские.
В Луцком районе Волынской области в аварии погибли двое взрослых и ребенок. Еще девять человек травмированы. Все они ехали в легковушке, водитель которой не справился с управлением и врезался в дерево. Смертельный инцидент произошел в селе Печихвосты 18 июля около 18:07.
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