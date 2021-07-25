Легковушку смяло о грузовик. Никто не выжил

 
Ексклюзивы
1/5
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
17 Просмотров: 801
Путешествие в Грузию с "двойником Шмигаля" и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе
Путешествие в Грузию с "двойником Шмигаля" и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе
1 Просмотров: 1269
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
1 Просмотров: 2853
"Лебедь, щука и рак тянут воз" - Муждабаев об окружении Зеленского
"Лебедь, щука и рак тянут воз" - Муждабаев об окружении Зеленского
Просмотров: 297
Украина может получить 200 млрд грн от приватизации – Фонд госимущества
Украина может получить 200 млрд грн от приватизации – Фонд госимущества
Просмотров: 90
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
Просмотров: 9657
Закон о коренных народах нервирует Путина - Муждабаев
Закон о коренных народах нервирует Путина - Муждабаев
Просмотров: 360
Сезон арбузов: когда цены упадут до прошлогодних
Сезон арбузов: когда цены упадут до прошлогодних
Просмотров: 414
Украина сделала три важные шага для возвращения Крыма. Надо еще два - Муждабаев
Украина сделала три важные шага для возвращения Крыма. Надо еще два - Муждабаев
Просмотров: 540
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 1170
Фото
Все фото
3
4
5
4
6
В Польше автобус с украинцами попал в аварию. 10 человек травмированы
В Польше автобус с украинцами попал в аварию. 10 человек травмированы
Яркую розовую жидкость нашли на поле возле областного центра
Яркую розовую жидкость нашли на поле возле областного центра
Издевались постоянно: что рассказал освобожденный с привязи 7-летний мальчик
Издевались постоянно: что рассказал освобожденный с привязи 7-летний мальчик
Столкновение на железной дороге: новые фото аварии
Столкновение на железной дороге: новые фото аварии
Медики требовали взятки у ветеранов АТО/ООС за инвалидность
Медики требовали взятки у ветеранов АТО/ООС за инвалидность
Видео
Все видео
Убийства для развлечения: 19-летних приговорили к пожизненному
Убийства для развлечения: 19-летних приговорили к пожизненному
Танковые снаряды с полигона залетели в село и разорвались во дворах
Танковые снаряды с полигона залетели в село и разорвались во дворах
Мужчина на моноколесе упал на проезжую часть и повредил Infiniti
Мужчина на моноколесе упал на проезжую часть и повредил Infiniti
Пассажиры толкнули заглохший троллейбус прямо в Nissan: курьезное видео
Пассажиры толкнули заглохший троллейбус прямо в Nissan: курьезное видео
"Всадница правосудия" не просыхает" - показали видео другой ДТП с пьяной судьей Колегаевой
"Всадница правосудия" не просыхает" - показали видео другой ДТП с пьяной судьей Колегаевой
Интервью
1/5
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
1 Просмотров: 720
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
1 Просмотров: 1233
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Просмотров: 513
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 1170
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Просмотров: 657
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
23 июля 2021
1 Просмотров: 378
Гра в перевдягання
Уже п'ятий рік я позначаю липень як певний чекпоїнт у моєму житті. Якщо перекласти мовою комп'ютерних ігор, це точка, де я зміг зберегтися й рушити ...
воскресенье, 25 июля 2021 12:27

Легковушку смяло о грузовик. Никто не выжил

1 Комментировать
Легковушку смяло о грузовик. Никто не выжил
Под Полтавой произошла смертельная авария. Фото: ГСЧС Полтавщины

На трассе неподалеку от села Приходьки в Пирятинском районе Полтавской произошла смертельная авария. Погибли четыре человека.

25 июля около 5:00 легковушка выехала на встречную полосу и на скоросте влетела в грузовик, сообщили на Telegram-канале ГУ ДСНС Полтавской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Грузовик снес припаркованные машины: кадры смертельного ДТП

Водитель и пассажиры автомобиля от полученных травм скончались еще до прибытия скорой. Их тела из смятой машины доставали спасатели.

На месте также работают полицейские.

В Луцком районе Волынской области в аварии погибли двое взрослых и ребенок. Еще девять человек травмированы. Все они ехали в легковушке, водитель которой не справился с управлением и врезался в дерево. Смертельный инцидент произошел в селе Печихвосты 18 июля около 18:07.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Легковушку смяло о грузовик. Никто не выжил». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
июля

Впервые родился здоровый ребенок из пробирки

Посмотреть на ядерный взрыв пригласили гостей

Самое читаемое
Показали пикантные фото обладательницы самой большой натуральной груди в Украине
Показали пикантные фото обладательницы самой большой натуральной груди в Украине
7
 1 Просмотров: 15669
24 июля день ангела отмечают обладательницы четырех женских имен. Не забудьте их поздравить
24 июля день ангела отмечают обладательницы четырех женских имен. Не забудьте их поздравить
5
 Просмотров: 13689
У горах нашли чудо света
У горах нашли чудо света
 Просмотров: 12267
Гороскоп на 24 июля: в чью жизнь придут такие долгожданные изменения
Гороскоп на 24 июля: в чью жизнь придут такие долгожданные изменения
 Просмотров: 6552
25 июля поздравляют с Днем Ангела владельца самого мужественного имени
25 июля поздравляют с Днем Ангела владельца самого мужественного имени
5
 Просмотров: 6480
Происшествия
В пруду нашли тела двух девочек
В пруду нашли тела двух девочек Просмотров: 351
Полицейские разоблачили организаторов контрабанды янтаря
Полицейские разоблачили организаторов контрабанды янтаря Просмотров: 396
Умер украинец, попавший в аварию в Польше
Умер украинец, попавший в аварию в Польше Просмотров: 630
В центре Киева разгорелся пожар
В центре Киева разгорелся пожар Просмотров: 450
В Польше автобус с украинцами попал в аварию. 10 человек травмированы
В Польше автобус с украинцами попал в аварию. 10 человек травмированы
3
 1 Просмотров: 846
Больше всего комментируют
17
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
8
Соратник Авакова ушел из МВД
5
Белый дом назовет кандидатов на должность посла в Украине
4
МИД удивило прекращении дела Чауса Молдовой
2
Украина получила первую медаль на Олимпиаде
Голосов: 1122
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть