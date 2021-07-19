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12 человек на легковушке попали в смертельную аварию

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12 человек на легковушке попали в смертельную аварию
Под Луцком в ДТП погибли три человека, еще девять в больнице. Все ехали в легковушке. Фото: segodnya.ua

В Луцком районе Волынской области в аварии погибли двое взрослых и ребенок. Еще девять человек травмированы. Все они ехали в легковушке, водитель которой не справился с управлением и врезался в дерево.

Смертельный инцидент произошел в селе Печихвосты 18 июля около 18:07, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

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"Погибли двое взрослых и 4-летний ребенок. Пострадали девять человек - трое взрослых и шестеро детей 2011-2019 годов рождения. Их с травмами разных степеней тяжести госпитализировали в больницу", - рассказали спасатели.

Пока остается загадка, как и зачем 12 человек поместили в одно легковое авто. Все обстоятельства аварии выясняет следствие.

Возле села Подберезцы на Львовщине 17-летний за рулем ВАЗ-2105 выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Двое пассажиров ВАЗ-2105 погибли на месте, среди них - 17-летняя жительница села Куровичи. Водителя "Жигулей" госпитализировали.

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