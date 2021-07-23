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пятница, 23 июля 2021 11:41

Грузовик снес припаркованные машины: кадры смертельного ДТП
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Недалеко от поселка Соленое на Днепропетровщине 58-летний водитель автомобиля Skania столкнулся с Skoda Octavia и грузовиком Mercedes-Benz, которые стояли на обочине. Водитель последнего погиб на месте. Еще один человек в больнице.

Авария произошла 23 июля в 1:54, сообщили в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям области.

На трассе Борисполь-Днепр-Запорожье произошло смертельное ДТП с участием двух грузовиков и легкового автомобиля. Фото: dp.dsns.gov.ua
Фото: dp.dsns.gov.ua
На трассе Борисполь-Днепр-Запорожье произошло смертельное ДТП с участием двух грузовиков и легкового автомобиля. Фото: dp.dsns.gov.ua
На трассе Борисполь-Днепр-Запорожье произошло смертельное ДТП с участием двух грузовиков и легкового автомобиля. Фото: dp.dsns.gov.ua
На трассе Борисполь-Днепр-Запорожье произошло смертельное ДТП с участием двух грузовиков и легкового автомобиля. Фото: dp.dsns.gov.ua
На трассе Борисполь-Днепр-Запорожье произошло смертельное ДТП с участием двух грузовиков и легкового автомобиля. Фото: dp.dsns.gov.ua

"Водитель Skania двигался в направлении поселка Соленое. Не справился с управлением и столкнулся с легковым автомобилем Skoda Octavia, который стоял на обочине на временной остановке. После чего легковой автомобиль продолжил неуправляемое движение и столкнулся грузовым автомобилем Mercedes-Benz 1824", - рассказали спасатели.

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В результате аварии 45-летний мужчина, который был рядом с автомобилем Mercedes, погиб на месте, рассказали в отделе коммуникации областной полиции. А 62-летний пассажир Skoda получил травмы. Его спасают в Днепропетровской областной клинической больнице им. И.И. Мечникова.

Следователи открыли уголовное производство. Устанавливают все обстоятельства произошедшего.

На трассе Киев - Одесса грузовик MAN раздавил припаркованный Daewoo Lanos. От травм 65-летняя пассажирка легковушки погибла на месте, 41-летнюю водительницу госпитализирован.

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Дата
23
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