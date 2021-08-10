Легковушки смяло в лом: кадры смертельной аварии

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Недалеко от города Кагарлык Обуховского района Киевской области столкнулись две легковушки. Погиб ребенок.

Трагедия произошла вечером 9 августа на перекрестке дорог сел Мировка и Гороховое, сообщают в полиции Киевской области.

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Nissan Maxima, направляясь со второстепенной дороги, не пропустил автомобиль Skoda Octavia. Машины протаранили друг друга. В Nissan находилось четыре человека, двое из которых дети. Мальчика 2020 года рождения спасти не удалось.

На трассе неподалеку от села Приходьки в Пирятинском районе Полтавской произошла смертельная авария. Погибли четыре человека. 25 июля около 5:00 легковушка выехала на встречную полосу и на скоросте влетела в грузовик. Водитель и пассажиры автомобиля от полученных травм скончались еще до прибытия скорой. Их тела из смятой машины доставали спасатели.