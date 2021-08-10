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вторник, 10 августа 2021 08:30

Легковушки смяло в лом: кадры смертельной аварии
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Во Кагарлыком произошла смертельная авария
Фото: facebook.com/pol.kyivregion
Во Кагарлыком произошла смертельная авария
Во Кагарлыком произошла смертельная авария
Во Кагарлыком произошла смертельная авария

Недалеко от города Кагарлык Обуховского района Киевской области столкнулись две легковушки. Погиб ребенок.

Трагедия произошла вечером 9 августа на перекрестке дорог сел Мировка и Гороховое, сообщают в полиции Киевской области.

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Nissan Maxima, направляясь со второстепенной дороги, не пропустил автомобиль Skoda Octavia. Машины протаранили друг друга. В Nissan находилось четыре человека, двое из которых дети. Мальчика 2020 года рождения спасти не удалось.

На трассе неподалеку от села Приходьки в Пирятинском районе Полтавской произошла смертельная авария. Погибли четыре человека.

25 июля около 5:00 легковушка выехала на встречную полосу и на скоросте влетела в грузовик. Водитель и пассажиры автомобиля от полученных травм скончались еще до прибытия скорой. Их тела из смятой машины доставали спасатели.

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Дата
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