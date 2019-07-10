Легковушка сбила ребенка на переходе

В Ровно произошла авария. Фото: 24tv.ua

В Ровно на улице Дубенский легковушка сбила ребенка. Авария произошла 10 июля, около 16.10.

Водитель автомобиля Toyota Camry, 44-летний житель совершил наезд на 6-летнюю девочку. По словам водителя, она внезапно выбежала на нерегулируемый пешеходный переход, сообщили полицейские.

С ребенком был отец. Заметив автомобиль, он отступил назад на тротуар. Девочка побежала вперед с самокатом в руках. Согласно медицинским осмотром, водитель иномарки был трезв.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Возвращались с отдыха: подробности смертельного ДТП на трассе

Ребенка госпитализировали. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушибы лица. На месте происшествия работает следователь и патрульные полицейские.

Автомобиль конвоя и иномарка попали а аварию на Киевщине. Двое военнослужащих погибли, еще семеро пострадали, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.